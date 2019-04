Čović: Odsustvo predstavnika Bošnjaka na Sajmu u Mostaru loša poruka

MOSTAR - Na otvaranje Sajam u Mostaru nisu danas došli bošnjački lideri, član Predsjedništva BiH Šefik Džeferović, predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić, i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, a zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović ocjenjuje da je to loša poruka i da je sajam upravo mjesto gdje se mogla pokazati dimenzija jačanja odnosa unutar BiH.

Čović je rekao da su Zvizdić i Džeferović juče otkazali dolazak.

"Tražili su da pošaljemo poziv, a i dodatno da protokoliramo dolazak Zvizdića i Džaferovića. Juče su otkazali, a nešto slično se desilo i prošle godine, upravo na isti dan kada je trebalo da imamo sastanke, Zvizdić je iz nekog razloga otkazao. Sutra će ovdje biti Izetbegović, pa ga pitajte, mislim da je to najbolji način", rekao je Čović novinarima, nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

To je, podvukao je Čović, loša poruka.

"Moramo pokazati, upravo ovdje, kroz sajam u Mostaru, tu dimenziju jačanja odnosa u BiH, koji su danas na mnogim iskušenjima. Sa te strane mi je žao, ali to je njihov izbor", rekao je Čović.

On je naveo da je Sajam ove godine organizovaniji nego ikad do sada i da mu je zbog toga drago zbog "prisustva prijatelja u Mostaru".

Na isto pitanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne želi da se miješa u unutrašnje stvari BiH.

Čović je prokomentarisao i to što BiH nema predstavnika u Savjetu Evrope, ocjenom da i to pokazuje kakvi su odnosi danas u BiH i da je to neizmjerna šteta.

"To treba uozbiljiti do kraja i ja se nadam da će razgovori, koji sam sinoć imao sa Dodikom, i sutra ću sa Izetbegovićem, njih ojačati u vjeri da ubrzano moramo da formiramo Savjet ministara", rekao je Čović.