Čović o Aluminiju: Nisam odgovoran

​Čini mi se da postoje jako puno modaliteta da se naprave iskoraci. Ključ je zaštiti 900 uposlenika Aluminija, poručio je danas lider HNS-a i HDZ-a Dragan Čović komentarišući aktuelnu situaciju u ovom mostarskom preduzeću.

Podsjećamo, proizvodni pogodni Aluminija ugašeni su u noći s 9. na 10. juli, nakon što je poduzeće iskopčano s visokonaponske električne mreže, prenosi N1.

''Imali ste prigodu da čujete predsjednika Uprave, Sindikata i Nadzornog odbora. Šteta je napravljena, šteta je nesaglediva još uvijek. Sagledaćemo je kad provjerimo šta se sve u Aluminiju radilo u poteklih dvadesetak godina. Opredjeljenje je da Aluminij ima budućnost i tome se trebamo posvetiti do kraja kako bi odgovorili na ova socijalna pitanja kako bi se svaka osoba zaštitila'', rekao je Čović danas u Mostaru.

Potom je dodao da se ne osjeća odgovornim za stanje u ovom preduzeću.

''Ne postoji baš nikakva osobna, moralna i kakva god hoćete odgovornost - moja. Drago mi je to su prokomentirali oni koji su trebali prokomentirali. Nikada nekakav Dragan nije nekog nazvao, zvali su Dragana. Morat će neko odgovarati za ovo što je radio u Aluminiju. Ta kuća na drugačijim osnovama ima drugačiju budućnost. Vjerujem da ćemo u narednih 7-8 dana imati sliku šta se može uraditi. Ono što je problem, problem je što smo mi loše iskomunicirali. Oni koji pokušavaju, koji su isisavali milione, zaštititi svoju poziciju, sve će izaći na vidjelo ko god da je u pitanju. Dragan nikad nikog nije zaposllio u Aluminiju. Idemo sada sanirati štetu koja je ogromna. Vjerujem da ćemo vrlo brzo poslati poruku da se to da urediti na zdravim ekonomskim osnovama'', naglasio je on uz poruku da se davno trebalo reagirati, ali se, kako je rekao, vlasnička struktura morala poštovati.