Crnogorska vlada spasava Montenegro airlines sa 5,2 miliona evra

Vlada Crne Gore je predložila izmjene Zakona o budžetu za 2017. godinu, kojima se predviđa izdvajanje dodatnih 5,2 miliona evra za nacionalnu avio-kompaniju Montenegro airlines.

Crnogorski ministar finansija Darko Radunović je rekao na današnjoj konferenciji za novinare da su budžetski prihodi Crne Gore u prvih jedanaest mjeseci uvećani za 64 miliona evra u odnosu na uporedni period prethodne godine, prenosi portal TangoSix.

"Do kraja godine očekuje se da ukupno uvećanje bude oko 90 miliona evra u odnosu na 2016. godinu. To je dalo Vladi mogućnost da, između ostalog, izdvoji novac i za program civilnog vazduhoplovstva, odnosno sa Montenegro airlines, u iznosu od 5,2 miliona evra. Radili smo bolje od plana i time obezbijedili više novca i to nam je dalo priliku da dodatna sredstva raspodelimo gdje smo procijenili da je najpotrebnije, tačnije da izmirimo obaveze koje su već dospjele", izjavio je ministar.

Kako je objasnio, novac za civilno vazduhoplovstvo biće usmeren Montenegro airlinesu za plaćanje dospjelih obaveza prema Celestialu, Eurocontrolu, kompanijama Embraer, Rolls Royceu, Fokker Tećniku, kao i Generali osiguranju.

Prema riječima izvora iz Vlade Crne Gore, iako još uvijek nije donijeta konačna odluka o sudbini Montenegro airlinesa, Vlada do donošenja odluke, što se očekuje na proljeće, neće dopustiti da kompanija ode u stečaj.

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) je u više navrata blokirala račun Montenegro airlinesa, pri čemu posljednji put u septembru ove godine, kada je, kako su pisale crnogorske "Vijesti“, Vlada Crne Gore odlučila da taj dug plati tako što će Aerodromi svoju dobit od 2,3 miliona založiti u Hipotekarnoj banci kao garanciju za kredit te avio-kompanije.

Takođe, Montenegro airlines je tokom septembra od Prve banke uzeo dva nova kratkoročna kredita, dok je ranije ove godine zbog neisplaćenih plata Nezavisni sindikat linijskih pilota te avio-kompanije Upravnom odboru uputio upozorenje o obustavljanju saobraćaja.