Crnogorske "Plantaže" bi prodajom zemljišta da vrate 13,5 miliona evra

Crnogorski proizvođač vina "13. jul - Plantaže" planira da prodajom zemljišta vrati poreski dug, koji prema posljednjim državnim podacima iznosi oko 13,5 miliona evra, rekla je danas direktorka sektora razvoja te kompanije Sanja Radonjić.

Ona je saopštila da je reč uglavnom o naslijeđenom dugu kompanije, prenio je RTCG.

"Imali smo predlog da pokušamo da vratimo taj dug prodajom zemljišta koje je isključivo gradsko-građevinsko, a ne poljoprivredno", navela je Radonjić, prenosi Tanjug.

Ona navodi i da je kroz reprogram duga kompanija uspela da vrati 2,2 miliona evra, a od ove godine redovno isplaćuju poreze i doprinose uz isplatu zarada.

Radonjić navodi da najavljeno uvođenje akciza na vino, negativno će uticati na poslovanje "Plantaža".

Istakla je i da većina država EU, koje imaju razvijenu proizvodnju vina, nemaju akcize na vino.

"To neće uticati samo na poslovanje kompanija već na kompletan vinogradarski sektor, jer će evidentno doći do rasta cijena na tržištu, što će uticati na pad prodaje i potom do stvaranja viškova, što će posledično dovesti do smanjenja površina pod zasadima", poručila je Radonjić.

