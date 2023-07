Crnoj Gori još nije počeo špic turističke sezone

Privatni smještaj i neki hoteli nisu puni u Crnoj Gori, a turistički uposlenici tvrde da još nije počeo špic turističke sezone, dok predstavnici Vlade mjesecima najavljuju rekordnu turističku sezonu, ponavljajući da u predsezoni nikad nije bilo više turista nego ove godine.

Neki od zaposlenih u turizmu smatraju da plaćaju ceh podizanja cijena, ali kažu da su ih morali podići zbog rasta plata i poskupljenja namirnica.

Gužve ima, kažu, samo u saobraćaju, a turisti slabo troše.

Direktor hotela "Rivijera" u Petrovcu Nemanja Kovačević kazao je "Pobjedi" da sezona "nije na nivou" i da "špic kasni".

Ukazao je da bez direktnih avio-linija sa zapadnoevropskim i nordijskim tržištem "nema turizma u Crnoj Gori, jer nema ni elitnih turista".

Predsezona i postsezona se, po njegovim riječima, rade s grupama,a profit je blizu nule.

"Zarada je na minimumu. Onda imamo problem sa radnom snagom. Nedovoljno je fleksibilna državna politika za dovođenje radne snage sa strane, iz Indije, Pakistana, Nepala, Tajlanda. Sve to pravi zajedno kombinaciju faktora koja dovodi do toga da nemamo sezonu kakvu bi trebalo da imamo", kazao je on "Pobjedi".