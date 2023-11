Čubrilović: Obustavljanje transporta ka Zenici veliki problem

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će, ukoliko "Arselor Mital" obustavi transport rude na duži period iz Omarske ka Zenici, to zadati veliki udarac "Željeznicama Republike Srpske", ali i ostaviti velike posljedice po ukupna privredna kretanja unutar Srpske.

"To je veliki problem za 'Željeznice', jer 'Arselor Mital' učestvuje u ukupnom prihodu tog javnog preduzeća sa 42 odsto. To nije malo i to bi zaista bio veliki udarac za 'Željeznice'", rekao je Čubrilović za "Glas Srpske".

On je istakao da se trenutno pokušavaju pronaći alternativna rješenja kada je riječ o ovom problemu.

Govoreći o najavljenom poskupljenju karata u željezničkom saobraćaju, kao i restrukturisanju "Željeznica", Čubrilović je rekao da ova firma neće "stati na zelenu granu" tako što će prihod bazirati na kartama putnika.

"Insistiraćemo da restrukturisanje 'Željeznica' privedemo kraju. Prije svega, treba ispoštovati ono što je sa Svjetskom bankom potpisano. Oni insistiraju na nekom holdingu, a nama se u ovom trenutku ne čini da je to najefikasnije rješenje za željeznički saobraćaj. Moraćemo se prilagođavati ukupnoj situaciji i završiti posao kako je i potpisano", rekao je Čubrilović.

Kada je riječ o programu razvoja "Aerodroma Republike Srpske", Čubrilović je naveo da je zaprimljen prijedlog beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" kako bi trebalo riješiti stvari u "Aerodromima Republike Srpske".

"Beogradski aerodrom je napravio jedan izuzetan model i u razgovoru sa njima uvidjeli smo da upravo oni mogu, sa svojim iskustvom i znanjem koje imaju, da pomognu u modeliranju i pripremi našeg aerodroma za eventualnu koncesiju ili nešto drugo", rekao je Čubrilović.

Govoreći o poskupljenju putarine, Čubrilović je naveo da do sada nije bilo riječi, ali da će o tome odlučiti nakon razgovora sa čelnicima javnog preduzeća "Autoputevi".

