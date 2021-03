Ćurić: Projekat trebinjskog aerodroma zaživjeće u narednih godinu dana

BEOGRAD - Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić očekuje da će ovog proljeća da se aktivnije krene sa projektom aerodroma kod Trebinja, koji bi, kako kaže, trebalo da zaživi u narednih godinu dana.

Ćurić je podsjetio da je zamisao bila da krajem ove godine prvi avion poleti, odnosno sleti sa trebinjskog aerodroma.

"Činjenica je da je došlo do nekih pomjeranja. Ali, prema informacijama koje sam ja dobio prije dva dana, neće tu biti nekih značajnijih pomjeranja. Može da se produži nekoliko mjeseci, Ali, u svakom slučaju, taj projekat treba u narednih godinu dana, kako sam dobio informacije, da zaživi", rekao je Ćurić novinarima u Beogradu.

Što se tiče svih procedura, Ćurić je rekao da je činjenica da je došlo do pomjeranja u ministarstvima i da određeni broj ljudi više nije na pozicijama na kojima je bio, što je na neki način oduzelo vrijeme, ali i da je i virus korona sigurno učinio da to malo duže potraje.

"Ali, ljudi su na terenu, osnovana je firma u Trebinju", istakao je Ćurić nakon sastanka sa gradonačlenikom Beograda Zoranom Radojičićem.

Što se tiče grada Trebinja, kaže Ćurić, za sada nije bilo nekih pretjeranih obaveza, one su ispunjene kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou, a Geodetska uprava je procijenila sve površine i vlasnike.

"Mi se nadamo, kao što je i najavljeno, da će u narednom periodu da se aktivnije krene sa tim projektom. Do kraja godine očekujemo sigurno veliki pomak, ako ne i dobar dio završenog projekta. Nadam se da će on da bude realizovan i da bude na ponos svih nas", rekao je Ćurić.

On kaže da je činjenica da možda i dalje postoje neki pojedinci koji ne žele da se to realizuje, jer smatraju da je to projekat koji treba da ugrozi nekog.

"Taj projekat nikog ne ugrožava i samo može da poboljša odnose i Srbije i Republike Srpske i cijelog regiona", istakao je Ćurić.