Cvijanović: Agrarni budžet biće povećan sa 60 na 70 miliona KM

PRNJAVOR - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da će agrarni budžet u Srpskoj biti povećan sa 60 na 70 miliona KM.

"Rekli smo da će, kada bude usvojen Zakon o akcizama i neke druge stvari u vezi sa Reformskom agendom i aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom, naši poljoprivrednici dobiti proširenje agrarnog budžeta sa 60 na 70 miliona KM i sada se stvaraju pretpostavke za tako nešto", rekla je Cvijanovićeva i dodala da su izmirene obaveze prema poljoprivrednicima.

Ona je navela da je ovo moglo biti urađeno prije godinu dana, da su neke obaveze bile sprovedene onda kada je to bilo planirano.

"Da nije postojala blokada na nivou BiH, a bilo je blokirano 750 miliona KM koje su uskraćene Republici Srpskoj, mogli smo realizovati mjeru materinskog dodatka za sve nezaposlene porodilje, od 405 KM na mjesečnom nivou, početkom prošle, a ne ove godine", istakla je Cvijanovićeva za Televiziju K3 .

Ona je naglasila da je svake godine povećavana penzija u Republici Srpskoj, ali da je to moralo biti realizovano postepeno - prvo od tri odsto, a zatim dva odsto, jer su sredstva sa nivoa BiH bila uskraćena.

"Uprkos blokadama, sve obaveze smo izvršili jer smo radili predano. Znali smo da će neko sa nivoa BiH spriječiti da sredstva dođu do Srpske jer je to politički stav ljudi koji su opozicija u Republici Srpskoj, a vlast na nivou BiH. Sva njihova politika sastojala se u tome da što više oštete Srpsku jer su razmiljšali da neće biti para za plate, penzije, poljoprivredne proizvođače, za socijalne potrebe. To je bio način da se obračunavaju sa vlastima u Srpskoj", kaže Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je to bilo "politički glupo" od onih koji vrše vlast na nivou BiH, kao i to što nisu htjeli da imaju koordinaciju sa ljudima na vlasti u Republici Srpskoj.

"Ako treba da radimo nešto što je dobro za građane i Republiku Srpsku, onda nemam problem da pričam sa bilo kim. Bili smo spremni na njihov scenario i blokadu sredstava, a korisno nam je bilo to što smo imali, u kontinuitetu, povećanje prihoda", rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Republike Srpske navela je da su uvedene i nove mjere u Srpskoj, a zadržana i postojeća prava uprkos blokadama.

"Imamo povećanje boračkog dodatka od 8,8 odsto, uveli smo mjesečni dodatak za nezaposlene porodiljnj od 405 KM, povećali smo penzije za tri odsto, a u aprilu će biti povećanje za još dva odsto, što će u ukupnom zbiru biti blizu 18 odsto, povećane su osnovice i za lične invalidnine, od dva odsto", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je u prošloj godini zabilježen rekordan broj zaposlenih u Republici Srpskoj, a riječ je o više od 263.000 lica u koja nisu uračunati zaposleni iz Srpske u institucijama BiH.

"Ovo nije dovoljno i treba ići dalje, a sve pokazuje da smo mnogo jači finansijski i ekonomski nego što smo bili. Stabilniji smo, uređeniji i organizovaniji i prevazišli smo krizu", kaže Cvijanovićeva i ističe da se za boračke kategorije godišnje izdvaja 250 miliona KM.

Ona je rekla da Republika Srpska potražuje 1,2 milijarde KM od Federacije BiH (FBiH) za isplaćene penzije licima koja su ovo pravo ostvarila u FBiH, a žive u Srpskoj.

Institucije stabilne

Cvijanovićeva je naglasila da su Vlada i Narodna skupština, kao i ostale institucije u Srpskoj, stabilne i da funkcionišu bez krize i problema.

"Jeste ovo izborna godina i ona nosi retoriku koja remeti normalno postupanje, ali u tome ne vidim poseban problem. U suštini je ovdje svaka godina izborna sa aspekta političke razmjene suprotstavljenih partija, ali ne mislim da će to biti neka posebna smetnja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da Republika Srpska nije podijeljena, te navela da postoje politički blokovi koji imaju različite platforme i ciljeve, ali to ne znači da su građani podijeljeni.

"To što su pozicija i opozicija u neskladu nije ništa posebno", kaže Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da ono što radi koalicija koja čini vlast u Srpskoj ima neuporedivo veću podršku građana, te istakla da je neobično da oni koji nisu uspjeli pobijediti na izborima pribjegavaju nekim drugim sredstvima.

"Najvažnije nam je da imamo stabilnu parlamentarnu većinu, koja nije upitna. Ono što nas čeka u narednom periodu biće urađeno, a sve aktivnosti kada je riječ o Narodnoj skupštini biće završene do jula", naglasila je Cvijanovićeva.