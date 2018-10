Cvijanović: Bez modernih saobraćajnica nema napretka Srpske

LAKTAŠI - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas da je Republika Srpska pokazala sposobnost da realizuje značajne infrastrukturne projekte, kao što je izgradnja autoputa "9. januar".

"Ponosna sam što možemo reći da je još jedan važan posao za Republiku Srpsku okončan. Ovo pokazuje našu sposobnost da gradimo i radimo, odnosno da imamo viziju da bez modernih saobraćajnica nema napretka Srpske, ekonomije, turizma, integracija", rekla je Cvijanovićeva na otvaranju dionice autoputa "9. januar" od mjesta Drugovići do Prnjavora.

Ona je naglasila da se mora biti ponosan na autoput "9. januar" od Banjaluke do Doboja, koji će biti nastavljen do Srbije.

"To će se dogoditi u narednih nekoliko godina. Idemo graditi dalje od Banjaluke do Prijedora i razvijati sve što smo obećali. U strateškim dokumentima jasno su pozicionirani i ostali autoputevi, brze ceste i moderne saobraćajnice koje treba da povežu Pale i Sokolac, do Vardišta i Srbije", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da bez realizacije velikih infrastrukturnih projekata nema razvoja.

"Zadovoljna sam što smo ovo završili i to pokazuje da kada smo okupljeni oko jake Republike možemo da radimo, gradimo i da je čuvamo. Sigurna sam da građani razumiju koliko je važno da gradimo Republiku Srpsku", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je poželjela da auto-put bude srećan za Republiku Srpsku i njene građane.

"Pobijedili smo različite izazove i krize jer smo opredijeljeni da jačamo Srpsku", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je danas dionicu autoputa od mjesta Drugovići do Prnjavora dugu 25 kilometara, čime je završena izgradnja autoputa "9. januar" od Banjaluke do Doboja, za šta su izdvojena 402 miliona evra.

Dužina autoputa od Banjaluke do Doboja je 72 kilometra, a izgradile su ga domaće kompanije. Od sada će se ta dionici prelaziti za oko sat vremena.