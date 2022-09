Cvijanović: Podrška inicijativi "Otvoreni Balkan"

BIJELJINA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je na otvaranju Poljoprivrednog sajma "Interagro" u Bijeljini da Republika Srpska svakome može biti dobar domaćin i da želi da se povezuje ekonomski u cijeloj regiji.

"Naravno da je naša Republika najviše oslonjena i upućena na Srbiju, ali i sa svim drugim državama u okruženju želimo da gradimo dobre odnose, želimo da se ekonomski povezujemo", rekla je Cvijanovićeva i istakla podršku inicijativi "Otvoreni Balkan".

"Otvoreni Balkan", kako je rekla, nije politička organizacija niti politička integracije.

"To je ekonomsko povezivanje koje bi trebalo da nas, uz one ekonomske blagodeti, dovede do toga da se i politički bolje razumijemo i iz tog razloga institucije Republike Srpske daju snažnu podršku ovoj inicijativi", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, sajamsko okupljanje bilo je prilika i za razgovor o tome na koji način da se i u Srpskoj vide blagodeti inicijative "Otvoreni Balkan".

"Treba da ubijedimo i zamolimo kolege iz Sarajeva da se i BiH priključi ovom velikom projektu, da oni ne budu kočnica", dodala je Cvijanovićeva.

U izjavi novinarima nakon otvaranja Međunarodnog sajma poljoprivrede "Interagro" ona je rekla da ova smotra agrara ima trend rasta sa pojačanim interesom zemalja i izlagača, ove godine 243 izlagača iz 10 zemalja, što je iskorak u odnosu na prethodne godine.

Prema njenim riječima, sajam je prilika da se uspostave novi kontakti i obnove poslovna partnerstva koja su ranije postojala, te navela da je već uoči otvaranja Sajma održan sastanak između vinara Srbije, Sjeverne Makedonije i Republike Srpske, a napravljeni su i kontakti u vezi sa izvozom žitarica.

"Imamo probleme globalne prirode oko snabdijevanja hranom i energentima i mislim da smo odavde poslali pravu poruku da ćemo zajedno, kao tržište koje obuhvata zemlje bivše Jugoslavije i druge, moći možda da nastupamo integralno u mnogim oblastima i na taj način pojačamo svoje kapacitete i privlačnost za strane investitore“, poručila je Cvijanovićeva.

Posjeta Vazduhoplovnom zavodu "Orao"

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas Vazduhoplovni zavod "Orao" u Bijeljini.

Cvijanovićevu je dočekalo rukovodstvo Zavoda, a sa njom su ministar saobraćaj i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić i ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Vojin Mitrović.

Predsjednik Republike Srpske prethodno je u Bijeljini otvorila 20. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova, ribolova i ekologije "Interagro 2022".