Cvijanović: Prosječna plata od hiljadu KM dostižan cilj do kraja godine

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da Vlada Srpske može do kraja ove godine obezbijediti da prosječna plata na republičkom nivou bude 1.000 KM.

"Mislim da to može biti dostignuto. Znam da su premijer Radovan Višković i partije koje čine Vladu opredijeljene da se dođe do takve prosječne plate", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da moraju biti iskorištene prilike za investicije i započinjanje infrastrukturnih radova.

"To znači pokretanje građevinske operative, što za sobom vuče niz drugih oblasti i zato moramo pojačati aktivnosti. Razgovarala sam o ovome sa Viškovićem, predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predstavnicima političkih partija i mislim da će povećanje prosječne plate biti dostižno. Ukoliko to ne bude učinjeno neću to smatrati neuspjehom, nego da smo loše procijenili ambijent u kome smo planirali da je moguće imati prosječnu platu od 1.000 KM", rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Ona je naglasila da obećanja da će u Srpskoj plate biti veće nisu data naprazno, već na osnovu realnih kalkulacija.

"Kada sam bila predsjednik Vlade, nikada nismo rekli da ćemo povećati penzije i plate, a da nismo znali kako ćemo to uraditi i da nas neće ugroziti. Plate i penzije u Srpskoj moraju da rastu, kao i ekonomska osnova, a da bismo to postigli moramo izaći iz tradicionalnog razmišljanja o ekonomiji. Ta karika nije dovoljno jaka i tek smo počeli da je pravimo, a sve drugo imamo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da su promjene već krenule, kao što je kreiranje aranžmana obrazovanja sa poslovnom zajednicom.

Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo rezultatima rada Vlade Srpske na čelu sa premijerom Viškovićem.

"Već je preduzet niz aktivnosti, a neke od njih su nastavak onih koje smo mi vodili u prethodnom periodu. Taj kontinuitet mora da postoji ako govorimo o reformama, povećanju socijalnih davanja, plata, penzija, kao i rasterećenju privrede. Tu postoje i novi potezi i Vlada ima moju punu podršku", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, prednost aktuelne Vlade Srpske je u tome što ima podršku izražene većine u Narodnoj skupštini.

"Za svaku vladu je prednost kada je u prilici da i bez podrške određenog broja ljudi mogu biti usvajni značajni dokumenti", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je u prethodnom mandatu kao premijer imala stav da treba rekonstruisati Vladu, ali da je bila djelimično ucjenjivana.

"To se ogledalo u tome da bi kao potpredsjednik SNSD-a trebalo da mijenjam ministre iz svoje partije, a nikako da na red dođu ministri iz druge dvije koalicione stranke. To ne bi bilo fer i tako sam govorila na koalicionim sastancima. Dijelimo odgovornost za ozbiljne stvari u društvu i zato moramo biti odgovorni jedni prema drugima", kaže Cvijanovićeva.

Ona je navela da je prethodna Vlada donosila odluke u dogovoru sa socijalnim partnerima i da to čini i aktuelna.

"Ako smo dogovorili rast penzija, svaki put se to dogodilo i nikada Vlada to nije radila izolovano. Odluke o rastu osnovice za porodične i lične invalidnine ili borački dodatak nikada nisam donosila sama, nego sa predstavnicima te populacije kao partnerima", rekla je Cvijanovićeva i podsjetila da je u dogovoru sa poljoprivrednim prizvođačima agrarni budžet prošle godine povećan za 11 miliona KM.

Ona je naglasila da veliku nadu polaže u modernizaciju Srpske.

"Uvijek ćemo imati dva ili tri ključna ministarstva koja će morati da iznesu tu bitku da bismo imali bolji obrazovni sistem, informaciono društvo, privredu i univerzitete koji će to sve da povežu. U svemu tome ne mogu biti izostavljene ni oblasti zdravstva i poljoprivrede, koje su važne za opstanak naroda i unapređenje života", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je u tom pogledu veoma važna stabilnost institucija, te podsjetila da Srpska ima stabilnu i funkcionalnu Vladu i snažnu skupštinsku većinu.

Cvijanovićeva je navela da je jedan od ciljeva vlasti Srpske i stvaranje ambijenta koji bi podstakao ljude da se vrate iz inostranstva.

"Ima primjera da u inostranstvo odlaze i ljudi koji su priličo dobro situirani. Neki odlaze iz ubjeđenja da su tamo bolji uslovi za školovanje, iako su naše škole i fakulteti dobri, ali nismo dobri kada je riječ o operativnom znanju. To je neophodno kako bi ljudi mogli da zarađuju veće plate", napomenula je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je nacionalni program demografske obnove, koji je pokrenula, jedan od strateških pravaca Srpske.

"Namjeravam sve da okupim, da prvo organizujemo debatu na kojoj će biti predstavljeno to što radimo, a da to onda bude prebačeno na teren drugih institucija i da sve uključimo. Neće to biti samo Narodna skupština, moramo uključiti Republički pedagoški zavod, zdravstveni sektor, poslovnu zajednicu i sindikate", navela je Cvijanovićeva.

Poredeći situaciju u Srpskoj i Federaciji BiH i na nivou BiH, Cvijanovićeva je rekla da funkcionalnost koju Srpska ima daje podsticaj da budu realizovani projekti.

"Tamo je to nesređeno dvorište, ma koliko to neće da priznaju stranci i neki političari", naglasila je Cvijanovićeva.