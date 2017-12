Cvijanović: U Beču razgovarano o regulisanju tržišta gasa, nema zakona o gasu na nivou BiH

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović potvrdila je Srni da je u Beču održan sastanak u Sekretarijatu Energetske zajednice na kojem je razgovarano o sudbini radnog materijala koji bi trebalo da reguliše tržište gasa u BiH.

Na pitanje Srne da li to znači da se priprema zakon o gasu na nivou BiH, Cvijanovićeva je rekla da takav zakon nije u pripremi, naglasivši da zakone o gasu donose entiteti u skladu sa svojim nadležnostima i da je u Republici Srpskoj takav zakon pripremljen i u procesu je donošenja.

"Traži se način da se tržište gasa uredi na način da se ispoštuju ustavne nadležnosti, sa jedne strane, te zahtjevi trećeg energetskog paketa, sa druge strane. To su stvari koje treba pomiriti i u tu svrhu se i radilo na materijalu uz učešće i konsultacije resornih entitetskih ministarstava", pojasnila je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li je sastanak, koji je održan juče u Beču, protekao u zaoštrenoj atmosferi i uz prijetnje sankcijama zbog neusvajanja zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH, premjer Srpske je rekla da nikakvih oštrih tonova nije bilo, a pogotovo priče o sankcijama.

"Do sada se nije pokazalo da su prijetnje sankcijama stimulativne za bilo šta u BiH, a u Republici Srpskoj pogotovo, pa je to valjda već savladana lekcija tako da tako nešto nije bila tema. Tema sastanka bilo je da li i kako utvrditi jedinstvenu metodologiju na nivou BiH, a pitanje tarifa, naknada i sva druga operativna pitanja da budu na nivou entiteta. Riječ je o utvrđivanju modaliteta i dogovoreno je da se taj radni materijal razmatra na entitetskim vladama do kraja decembra", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da ne zna kakva je procedura u FBiH, ali što se tiče nekog konačnog stava Srpske, Vlada će organizovati konsultacije svih onih koji su relevantni u oblasti energetike, posebno gasnog sektora da bi pribavili sva neophodna mišljenja.

"Time ćemo se baviti nakon što se u Narodnoj skupštini Republike Srpske završi usvajanje budžeta za 2018. godinu i programa ekonomskih reformi, ne prije, što sam i prenijela sagovornicima, a od ishoda tih konsultacija vjerovatno će zavisiti sudbina tog radnog materijala", istakla je Cvijanovićeva.

Sastanku u Beču, prisustvovali su i premijer Federacije BiH Fadil Novalić i entitetski ministri industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić i Nermin DŽindić, te ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Mirko Šarović.