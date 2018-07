Cvijanović: Vlada će prebacivati sredstva za “Željeznice” dok se ne oslobodi novac Svjetske banke

GRADIŠKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da će Vlada intervenisati i prebacivati sredstva za izmirivanje obaveza i zbrinjavanje radnika "Željeznica Srpske" sve dok u parlamentu BiH ne dođe do ratifikacije sporazuma koji bi "oslobodio" novac Svjetske banke za reorganizaciju i restrukturisanje pomenutog preduzeća.

"Mi ta sredstva uporno prebacujemo s obzirom na to da je na nivou BiH došlo do kašnjenja ratifikacije sporazuma koji bi to omogućio. Dok god to bude potrebno, tako ćemo raditi", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Gradišci.

Ona je navela da Vlada Srpske ima očekivanja da taj sporazum bude ratifikovan krajem jula na sjednici Parlamentarne skupštine BiH, zajedno sa još nekoliko važnih sporazuma.

"Ali, sa Sarajevom se nikada ne zna na čemu ste, pa je moguće da sve bude prolongirano. Uglavnom, znamo šta je kretanje i imamo definisanu agendu u vezi sa reorganizacijom `Željeznica` prema dogovoru sa Svjetskom bankom. Kad-tad stići će ta sredstva, a do tada ćemo se dovijati na ovaj način", poručila je premijer Srpske.

Ona je podsjetila da je Vlada počela sa pomenutim intervencijama prema "Željeznicama" od kraja prošle godine da bi određeni broj radnika bio zbrinut, dobio svoje otpremnine i zaostale plate.

"Kada sredstva Svjetske banke stignu i budu na raspologanju, onda će se ovo što jeste pozajmica ("Željeznicama") vratiti Vladi", pojasnila je Cvijanovićeva.

Očekujući da sredstva iz kredita Svjetske banke za reorganizaciju i restrukturisanje "Željeznica" budu efektivna, Vlada Srpske je do sada više puta odobravala pozajmice toj firmi i radi izmirivanja obaveza prema radnicima koji će u penziju i onima koji namjeravaju da dobrovoljno napuste kompaniju.