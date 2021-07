Čvrsti temelji Infinity IG: Poslovni planovi predstavljeni u Skoplju

Napravili smo prve korake i sad čvrsto i zajedno idemo naprijed, poručuju iz kompanije Infinity Energy and ITSS u Skoplju, koja je kao članica Infinity International Group obilježila svojih prvih šest mjeseci.

U sjajnoj atmosferi i uz prisustvo brojnih partnera, saradnika i klijenata, ali i predstavnika Vlade Sjeverne Makedonije, kompanija koja od januara posluje u sastavu Infinity grupacije sa sjedištem u Banjaluci, pohvalila se prvim velikim projektima u oblasti informacionih tehnologija, kao i svojim mladim timom spremnim za buduće poslovne izazove.

"Prvi i ključni izazov za nas bio je stvaranje visokokvalifikovanog tima, jer smo svjesni da je kvalitetan tim naša najveća snaga i vrijednost. Činjenica da se nakon samo šest mjeseci rada već možemo pohvaliti sa nekoliko projekata, pokazuje da su naši prvi koraci išli u dobrom smjeru. Sve to je rezultat znanja, stručnosti i iskustva Infinity grupacije koja je do sada realizovala više od 3.000 uspješnih projekata", rekao je direktor Infinity Energy and ITSS, Dejan Kekenovski.

Infinity grupacija rođena je sa željom i vizijom da budemo bolji i drugačiji, a znanjem i kvalitetom pokažemo da možemo da ispunimo zahtjeve svjetskih tržišta u oblasti informacionih tehnologija i energetike, poručio je Bojan Vujić, predsjednik Uprave grupacije.

"Od starta verujući da zajedno možemo ići dalje i postići više, Makedonija nam je bila prvi fokus, gdje smo u proteklih pola godine pokazali da imamo ključne prednosti za razvoj. Ovdje imamo odličan tim profesionalaca koji u saradnji sa ostatkom tima iz grupe već postiže odlične rezultate, a projekti na kojima radimo pokazuju da tržište ima povjerenja u ono što umijemo i možemo", rekao je Vujić.

Makedonska kompanija Infinity Energy and ITSS objedinjuje potencijale dvije brzorastuće industrije - energetike i IT sektora, za koje se očekuje da će igrati ključnu ulogu u oporavku i rastu ekonomije u narednim godinama. Cilj im je, kažu, izgradnja digitalne budućnosti za sadašnje i buduće generacije kroz inovativna tehnološka rješenja.

"Želimo da poboljšamo poslovne procese i budemo jedan od glavnih pokretača u izgradnji modernog i digitalnog društva. Uvjeren sam da samo zajedno, jedinstvenom vizijom i razmjenom znanja možemo izgraditi modernu i svjetliju budućnost", poručuje Kekenovski.

Ulaskom na makedonsko tržište Infinity International Group, koja je nedavno osnovala svoje kompanije i u Austriji i Crnoj Gori, dobiće novu dimenziju i kvalitet. Uspostavljanje poslovnih modela u ovim zemljama rezultat je jasnog cilja i vizije za globalno objedinjavanje znanja i kvaliteta.

"Uz pomoć globalne razmjene znanja i iskustva, kao i kroz partnerstva sa vodećim svjetskim kompanijama, zaista možemo stići dalje i postići više. Ujedno gradimo i snažnu, domaću priču u kojoj Inifinity Energy and ITSS, kao dio grupe čiji su članovi već etablirani lideri u oblastima u kojima posluju, ima stvarni kapacitet da ponudi rješenja koja će poboljšati tržište IKT u Sjevernoj Makedoniji", zaključio je Bojan Vujić.

Prvi koraci makedonske kompanije propraćeni su i plesnim koracima profesionalnih izvođača, duom violončela i violine i umijećem DJ-a, a voditelj programa bio je poznati makedonski stand-up komičar i glumac, Saško Kocev.