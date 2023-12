Da li je RiTE Gacko zaustavila niska cijena struje ili loš ugalj?

GACKO - Od ponoći 24. decembra Rudnik i termoelektrana (RiTE) Gacko je u zastoju.

Pojašnjenje iz preduzeća je da je osnovni razlog ove situacije izrazito niska cijena električne energije zbog prazničnog industrijskog zastoja širom Evrope, dok izvori "Nezavisnih novina" iz gatačkog preduzeća dodaju da se radi i o problemima sa dopremom uglja iz rudnika, pa čak i nedostatkom ove sirovine.

"Ima svega pomalo. Nije nužno stala zbog uglja, ali bi vjerovatno stala kroz koji dan", tvrdi naš izvor, te dodaje da nije problem što u rudniku nema otkrivenog uglja, već da zbog loših uslova na terenu on ne može biti dopremljen iz povlate do drobilice.

"Problem je što je loš put. Zaglavljuju se belazi (kamioni). A onda TE potroši više nego što mi dopremimo iz rudnika. Takođe, taj ugalj što ide iz povlate je lošijeg kvaliteta, a ako kiša pada pretvara se u blato", priča izvor "Nezavisnih" te dodaje da je zastoj očigledno uslijedio da bi se dopremile dodatne količine uglja. "Pa da mogu januar da izguraju. Ne znam kada bi mogli da počnu s radom", navodi.

Jedan od radnika preduzeća tvrdi da je tačno da je pala cijena struje i da im se ne isplati da rade, ali je veći problem što postrojenje nema dovoljno uglja u rezervi.

"Možda imaju samo nekoliko hiljada tona u spremi, to je ništa", tvrdi ovaj radnik.

Međutim, Maksim Skoko, vršilac dužnosti direktora RiTE Gacko, odgovara da je jedini razlog zbog čega je postrojenje isključeno sa mreže niska cijena struje na berzama, zbog čega je potpuno nelogičan i neisplativ rad u tim uslovima.

"U nedjelju su cijene na berzama u Srbiji bile reda veličine nula i četiri evra do 25 evra, zavisno od sata u kojem se prodaje. S obzirom na to da mi prodajemo energiju vani, u toku 24 časa, taj rad je apsolutno neisplativ", kaže Skoko, koji na pitanje zbog čega je došlo do niske cijene električne energije na tržištu odgovara:

"Do niskih cijena struje dolazi zbog praznika u Evropi, odnosno katoličkog Božića, koji dodatno pada neposredno iza vikenda. Na Badnji dan i Božić proizvodnja u Evropi staje i cijene su izrazito niske. I naravno da u uslovima takve situacije i potrebama da izvršimo dodatnu pripremu postrojenja i da dodatne količine uglja dopremimo do deponije, čime ćemo je pojačati, mi smo se odlučili na ovaj zastoj".

Ipak, pored potvrde da će zastoj biti iskorišten da se deponija uglja dodatno napuni, Skoko tvrdi da termoelektrana ni u kom slučaju nije morala da stane zbog toga.

"Deponija uglja nije bila prazna, mi smo imali uglja na zalihi i nismo morali da stojimo zbog nedostatka sirovine, ali ćemo iskoristiti situaciju da je dopunimo dodatnim količinama", naglasio je Skoko.

Kada je u pitanju nastavak rada "zlatne koke", kako je popularno zovu stanovnici ove hercegovačke opštine, prvi čovjek RiTE Gacko kaže da bi se to trebalo završiti u naredna dva dana.

"To je stvar procjene, trebalo bi u utorak ili srijedu, ali najvjerovatnije da će to biti u srijedu", kazao je on za "Nezavisne novine".

Ali, da ipak situacija u Rudniku i Termoelektrani nije bajna i krasna potvrđuju i nedavni podaci koje je za medije iznio Dušan Nikčević, rukovodilac Radne jedinice Rudnik, koji kažu da je u 2022. godini u rudniku otkopano oko tri miliona kubika jalovine, što je svega oko 37% od planiranog.

Mediji prenose i kako proizvodnja električne energije neće biti na planiranom nivou, već da će biti oko 88 odsto od zacrtanog plana, a da je razlog tome opet loš kvalitet uglja i trošenje ogromnih količina mazuta.

O kakvoj razlici se radi svjedoče podaci da se nekada trošilo između 1.200-2.000 tona mazuta godišnje, a da je sada to i po 15.000 tona.

Podsjećamo, u gatačkom basenu ugalj se kopa već sedam decenija, a električna energija se proizvodi više od četrdeset godina. Predviđeni radni vijek postojećeg postrojenja je pri kraju, a nedavno je najavljeno da bi moglo da se krene u izgradnju potpuno novog bloka "Gacko 2".

