Dalek put do Indonezije za sve iz BiH osim za oružje

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina, i pored prijateljskih odnosa s Indonezijom, do sada nije uspjela da plasira svoje proizvode na tržište četvrte najmnogoljudnije zemlje na svijetu.

To pokazuju i podaci Spoljnotrgovinske komore, prema kojima je izvoz iz BiH u prošloj godini iznosio tek 320.836 KM, i to uglavnom oružja i municije. U poređenju sa 2017. godinom, kada je izvezeno četiri miliona maraka vrijedno oružje, to predstavlja ogroman pad.

Nešto bolja situacija je na drugoj strani, budući da je zemlja od 260 miliona stanovnika u 2018. godini u BiH izvezla 6,52 miliona KM, od čega najviše kartona i papira, te ulja.

Ambasada Indonezije u BiH organizovala je juče treći skup privrednika i kompanija iz ove daleke zemlje, koji je bio prilika za bolje ekonomsko povezivanje. Susret je organizovan kao dio "Sarajevo biznis foruma", ali budući da je ta velika investicijska konferencija organizovana u vrijeme izbora u Indoneziji, njihovi biznismeni nisu došli.

Amelija Ahmad Jani, ambasadorka Indonezije, izrazila je očekivanje kako će nakon ovog skupa broj proizvoda koji se uvozi iz Indonezije i izvozi u tu zemlju povećati.

Takođe, očekuje kako će se naći tržište za indonežansku kafu, ali i brikete za vatru koji se izrađuju od kokosovog i palminog drveta.

Prema njenim riječima, turizam, obrazovanje i trgovinska razmjena su najznačajnije oblasti na kojima treba raditi.

"Ono što smo postigli ranijim susretima ovog tipa je povećan broj turista koji dolaze u BiH. Prije toga postojala je bojazan jer je u BiH bio rat, ali sada su se uvjerili u drugačiju sliku", kazala je ona.

Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, smatra kako udaljenost među zemljama ne bi trebalo da bude prepreka, izdvajajući kao primjer dobre prakse ulaganja Kine, a koja je takođe daleko. Ocjenjuje kako se u BiH malo zna o udaljenim tržištima.

"Čak 70 odsto bh. izvoza je u zemlje Evropske unije, a Indonezija bilježi značajan stepen rasta od pet i više odsto godišnje, što može biti velika šansa i za poboljšanje ekonomskih odnosa sa BiH", kazao je Tinjak.

Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, rekao je da postoji interes indonežanskih kompanija da investiraju u BiH, što je potvrđeno i na nedavno održanom sastanku s predstavnicima Trgovinske komore Indonezije koji su posjetili BiH.

Dodaje kako je potencijal radne snage u BiH dovoljan da odgovori njihovim zahtjevima.

"Postavili su i druge uvjete od kojih se jedan odnosi na potrebu razgovora s predstavnicima takozvanih biznis-prijateljskih gradova, koji bi mogli osigurati kapacitete poput zemljišta da bi oni ostvarili investicije", pojasnio je Vuković.

Spoljnotrgovinska komora očekuje i prijedloge od bh. privrednika koji bi bili predloženi indonežanskoj strani za investiranje, dok će Komora nastojati ukloniti barijere za ostvarenje tih ciljeva. U okviru skupa organizovan je i susret privrednika "jedan na jedan".

Delegaciju iz Indonezije činili su preduzetnici iz sektora ribarstva, proizvodnje hrane, začina, hotelijerstva i turizma.