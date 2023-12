Danas se pušta u saobraćaj dio Moravskog koridora od Makrešana do Koševa

Dionica Moravskog koridora od Makrešana do Koševa u dužini od 10,9 kilometara biće danas puštena u saobraćaj.

Dio Moravskog koridora između Pojata i Makrešana dužine 16,7 kilometara otvoren je u aprilu, tako da će danas od 15 sati u saobraćaju biti 27,6 kilometara Moravskog koridora.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je ranije rekao da će Kruševac tako biti priključen na mrežu brzih saobraćajnica i autoputeva.

Vesić je rekao za Tanjug da su postavljene naplatne rampe, i da se na predlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, do 1. januara 2024. godine korištenje ovog dijela autoputa neće naplaćivati.

"Sada se od Beograda do Pojata plaća 720 dinara za putnički automobil. Od 1. januara od Beograda do Koševa će se plaćati 840 dinara, a od Beograda do Kruševca (Zapad) će se plaćati 810 dinara", rekao je Vesić, prenosi Tanjug.

Takođe, od Beograda do Ćićevca naplaćivaće se 740 dinara, dok će cijena putarine od Beograda do Kruševca (Istok) iznositi 800 dinara.

On je istakao da je veoma zadovoljan izvođačima i da je zahvalan svima koji rade na Moravskom koridoru, jer su otklonili još jedan zadatak da na Kruševac do kraja ove godine bude priključen autoput.

"Njih sledeće godine čekaju dva teška zadatka. Završetak autoputa od Preljine do Adrana, to je na drugoj strani autoputa. To znači da će i Kraljevo biti priključeno do kraja sledeće godine na autoput kao drugi veliki grad na Moravskom koridoru", rekao je Vesić Tanjugu.

On očekuje da do kraja sledeće godine i Vrnjačka banja, Trstenik i Kraljevo budu priključeni na mrežu autoputeva.

"Do 2025. godine ostaje deo od Vrnjačke banje do Adrana i tada će kompletan Moravski koridor, čija je dužina 112 km, gdje žive oko 500.000 ljudi, biti povezan, što znači vezu između dva naša autoputa, Miloš Veliki odnosno bivše petlje Preljina i autoputa Beograd-Niš", rekao je Vesić.

