Deblji pazari ugostitelja u Srpskoj

BANJALUKA - Da su veće cijene kafe, sokova, piva, ali ostalih proizvoda u ugostiteljskim objektima u Srpskoj uticale da i promet u ovoj privrednoj grani bude veći, saglasni su naši sagovornici iz ove oblasti.

Naime, prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, promet u prvom tromjesečju ove godine u odnosu na isti period prethodne godine veći je za 17,8 odsto.

Rast je ostvaren i u poređenju na četvrto tromjesečje 2023. godini, i to za 7,2 odsto, dok je u odnosu na prosječan pazar iz 2023. godine promet veći za 6,3 odsto.

Statističari su izračunali i da je promet u prvom tromjesečju ove godine u odnosu na prosjek iz 2010. godine veći za čak 176 odsto.

Goran Kurtinović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeca", ističe u razgovoru za "Nezavisne novine" da je, što se tiče broja gostiju, on skoro pa isti u odnosu na godinu dana ranije, te da povećanje prometa ne može biti zbog toga.

"Ali to je sastavni dio povećanih cijena, pošto su cijene u ovoj godini veće za 10 do 20 odsto. U ovoj godini došlo je do rasta minimalne plate, te smo primorani da podižemo cijene naših proizvoda da bismo mogli rentabilno poslovati", kazao je Kurtinović.

Da su veće cijene razlog povećanja pazara u kafanama i restoranima, saglasan je Zlatan Tatić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeca".

"U ovoj godini došlo je do povećanja prometa u odnosu na godinu dana ranije upravo zbog većih cijena svih artikala koje služimo u ugostiteljskim objektima, ali jednim dijelom i zbog povećanog broja turista u tom periodu", pojašnjava Tatić.

Kako je rekao, veliki broj turista dolazi konstantno u Srpsku, te redovno posjećuju ugostiteljske objekte, gdje provode dosta vremena.

"Njima naše cijene nisu previsoke, ali nama će sigurno biti problem kad dođe zima, jer sa sadašnjim cijenama naši gosti neće moći to prihvatiti", kazao je Tatić.

Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva i uslužnih djelatnosti Republike Srpske, kazao je da je saglasan sa ugostiteljima da su cijene te koje su podigle promet.

"Nemamo podatak da je povećan broj turista, tako da su cijene rezultat povećanog prometa", kazao je Savanović.

Murisa Marić, izvršna direktorica u Udruženju građana DON Prijedor, kazala je u razgovoru za "Nezavisne novine" da su cijene te koje su uticale na to da je promet veći u odnosu na godinu ranije.

"Danas se najviše sjedi po kafanama i pije kafa, a manje se ide po restoranima da se ruča, kako je to nekada bilo, jer su cijene enormno visoke za veliki broj naših građana", kazala je Marićeva.

Kako je rekla, veliki dio građana Srpske voli da ide u kafane, ali, kako kaže, i dosta turista dolazi u najveće gradove Srpske, pa ne čudi činjenica da je ugostiteljstvo profitiralo.

"Imamo i dosta ugostiteljskih objekata koji su zatvoreni jer nisu mogli da posluju pozitivno", zaključila je Marićeva.

