Dejan Ljevnaić: Istorijskom zimskom sezonom zadali smo sebi ozbiljan zadatak

​Kada kažete zima i snijeg, prvo pomislite na Jahorinu, zar ne? Nakon fascinantnih rezultata ostvarenih u toku protekle zimske sezone, u Olimpijskom centru "Jahorina" pripremaju nikad sadržajnije ljeto. Cilj im je da sinonim za Jahorinu budu u istoj mjeri i zima i ljeto.

Po svemu istorijska zimska sezona na Jahorini je završena i tokom pet mjeseci rada zabilježen je odličan poslovni rezultat s povećanjem od čak 225 odsto kada je broj skijaša u pitanju i prometom od 7.800.000 KM, što je povećanje od čak 170 odsto. Savršeno uređene skijaške staze, mnogobrojni zabavni i takmičarski događaji, ali i poboljšani svi segmenti rada i funkcionisahnja na planini doveli su ovu planinu do vrhunca svog poslovanja u istoriji. Sezonu su obilježila bogata zabavna i takmičarska dešavanja. Najistaknutije su svakako Olimpijske igre za mlade, kada je Jahorina bila domaćin za tri discipline alpsko skijanje, biatlon i karling. Zatim, ono što je posebno uveselilo sve posjetioce Jahorine su koncertne aktivnosti nekih od najvećih zvijezda Balkana: Svetlana Ražnatović, Dragana Mirković, Lepa Brena, "Crvena jabuka", Aco Pejović, Nikola Rokvić, "Lexington Band", kada su Jahorinu posjećivali gosti iz čitavog regiona i tražila se karta više. Kako najavljuju iz Olimpijskog centra, u planu im je da ovakvi događaji postanu tradicionalni i da se svake godine održavaju na Jahorini.

O kvalitetu usluga Olimpijskog centra "Jahorina" se daleko čulo, čak i do Kine. Pored fenomenalne ponude za rekreativce, ova olimpijska planina privukla je ove godine i profesionalne skijaše iz daleke Kine, koji su prepoznali sve njene kvalitete. Više od 150 skijaša u smjenama je iz ove zemlje, tokom zimske turističke sezone, boravilo na olimpijskoj Jahorini, gdje su trenirali i pripremali se za Olimpijske igre, koje će 2022. godine biti održane upravo u Kini. Pozitivna ocjena kineskih skijaša, ali i odlična ocjena koju je Jahorina dobila i nakon organizacije Olimpijskih igara za mlade, sigurno će promijeniti nabolje kompletnu turističku sliku Bosne i Hercegovine u svijetu. Sljedeći veliki izazov za Jahorinu će biti organizacija Evropa kupa, koji će sigurno pozicionirati ovu planinu u vrh evropskih skijaških destinacija.

Poboljšanjima u svim segmentima poslovanja i ponude zabilježeni su fascinantni poslovni rezultati.

Zimska sezona je završena, kakvi su Vaši utisci?

Iza nas je sigurno najuspješnija zimska sezona u istoriji Olimpijskog centra "Jahorina" i moram reći da je iza nas jedan pravi olimpijski podvig za koji najveću zahvalnost dugujemo predsjedavajućem Predsjedništva BiH, gospodinu Miloradu Dodiku, koji nas je podržao kada smo tek krenuli s projektom na Jahorini i kada su Olimpijski centar "Jahorina" i planina Jahorina bili u nezavidnoj situaciji.

Sistemom za osnježavanje i dobrim pripremnim i infrastrukturnim radovima, prvi smo u regionu pustili skijalište u rad, čak 29. novembra, i imali smo 144 dana skijanja u kontinuitetu, što je gotovo pet mjeseci. Broj skijaša je povećan za 225 odsto u odnosu na sezonu 2017, kada smo mi preuzeli upravljanje, i to je još jedan drastičan pomak Jahorine kao destinacije uopšte. Prihodi su povećani za 170 odsto, što je uspjeh koji će se teško ponoviti. Poznato je da u svijetu skijanja nema velikih oscilacija, čak je zapažen opadajući trend jer svi znamo da sve manje djece dolazi na planine, a kod nas se desilo obrnuto i zato s ponosom mogu reći da je ova sezona zaista istorijska za Jahorinu. Ugovorom o besplatnom skijanju za djecu osnovnih i srednjih škola lokalnih samouprava sigurno smo stvorili nove skijaše, motivisali djecu da zavole planinu i samim tim mislili na budućnost skijanja kao sporta. Ove zimske sezone mogućnost besplatnog skijanja na planini iskoristilo je više od 16.500 djece, na šta smo posebno ponosni jer smo ih odvojili od računara, telefona i doprinijeli stvaranju novih, zdravih životnih navika.

Dobili ste mnogobrojna priznanja za doprinos u oblasti turizma, doprinos za razvoj privrede i to je svakako potvrda da je Jahorina doživjela svoj procvat.

To su u stvari priznanja za moje zaposlene, moj tim i za sve one koji su učestvovali u projektu Jahorine, ne za mene lično. Zajedničko priznanje koje nas sigurno i obavezuje da moramo nastaviti da radimo istim tempom i da pokažemo sav potencijal koji Jahorina zaista ima. Naravno da nam imponuje kada se Jahorina pominje u takvom kontekstu, kao jedan od pokretača privrede Republike Srpske. Ako u obzir uzmemo podatak da se na Jahorinu u protekloj sezoni samo od skijaša indirektno slilo 125.000.000 KM, jasno je koliki potencijal je u pitanju.

Sa završenom zimskom sezonom na Jahorini nisu završena i ulaganja. Imate ambiciozan plan za ljetnu sezonu, šta će se dešavati u narednom periodu?

Planovi su stvarno ambiciozni. Pratili smo posljednje dvije godine želje skijaša i gdje treba brzo reagovati i investirati zbog problema koje Jahorina ima s vjetrom i gužvama na lokaciji Poljice. Odlučili smo da gradimo prvu gondolu na Jahorini, koja će biti na lokalitetu gdje ima najmanje vjetra i uz koju ćemo dobiti još tri skistaze na Jahorini. Ukoliko sve bude išlo kako je planirano, već od sljedeće zimske sezone bi se Jahorina mogla pohvaliti i prvom kabinskom gondolom za prevoz skijaša i posjetilaca.

Započeli smo i ozbiljan projekat najdužeg alpin kostera u ovom dijelu Evrope, koji će ići od jezera na vrhu do podnožja planine, čija će dužina iznositi 2,2 km i predstavljaće sigurno najveću ljetnu atrakciju na planini. Polaz alpin kostera je u neposrednoj blizini velikog jezera na vrhu planine, koje ćemo takođe ambijentalno urediti novim stazama za šetnju, klupama, ljetnikovcem i hranilicom za konje. To su zasad prioriteti kada su investicije u planu. Pred nama je zaista dosta obaveza i posla koji nas očekuje do početka ljeta, ali se svakako radujemo novim podvizima jer se nadamo da ćemo na taj način usrećiti i obradovati sve ljubitelje planine i planinskog turizma.

Ljeto na planini

Ukoliko ste u potrazi za oazom sreće, mira i ljubavi, i ovog ljeta možete uživati na olimpijskoj Jahorini. Na kraju zimske sezone, kada se snijeg topi i s prvim danima proljeća, priroda počinje da se budi, a planina postaje sve ugodnija za stalni boravak. Jahorina obiluje netaknutom prirodom, crnogoričnom šumom, planinskim izvorima, divljim konjima, planinskim stazama, brojnim biljem i bobičastim voćem. U vrijeme ekstremnih vrućina mnogi gosti nalaze trenutke razonode u aktivnostima koje Jahorina pruža: šetnje označenim planinskim stazama, biciklizam, brdski biciklizam, panoramsko razgledanje planinskih vrhova, vožnja kvadovima, dječje atrakcije, a naročito je popularna kod sportista za visinske pripreme. Jahorina je planina za sve i pogađa svačiji ukus, a svojom bogatom ponudom posjetiocima nesebično nudi razonodu i odmor za sva čula 365 dana u godini.