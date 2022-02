Dejan Ljevnaić ponovo najmenadžer jugoistočne i srednje Evrope

Zimska sezona je u punom jeku, Jahorina ove zime bilježi nezapamćene rezultate. Dejan Ljevnaić i njegov tim su za pet godina rada na Jahorini u potpunosti preporodili ovaj ski-centar. Najljepša potvrda toga je svakako nagrada kojom je Ljevnaić ponovo proglašen za najmenadžera u 43. Izboru najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija jugoistočne i srednje Evrope.

Ponovo ste vlasnik prestižnog priznanja za najmenadžera u jugoistočnoj i srednjoj Evropi. Vaše zasluge i rezultati govore sami za sebe, u posljednjih pet godina realizovali ste mnogobrojne investicije, ostvarili nezapamćene rezultate i jednostavno pomjerili granice uspjeha za korak ispred svih. Kome pripisujete zasluge za ostvareni vrtoglavi uspjeh?

LJEVNAIĆ: Ova sezona zaista jeste najuspješnija u istoriji Jahorine, bilježimo ogroman rast svih segmenata poslovanja. Presrećan sam zbog ovog prestižnog priznanja, jer smo radili jako naporno u prethodnom periodu. Mali broj ljudi priznaje rezultat i upravo je zbog toga ovo priznanje od ogromnog značaja za moj tim i mene.

U rekordnom roku smo realizovali investicije, samo nastavili s realizacijom zimske sezone i zbog toga ovo priznanje jednako pripada svakom zaposlenom u Olimpijskom centru "Jahorina".

U ovoj godini gotovo svaki dan bilježimo po 6.000 skijaša na našim stazama. Dosad je na Jahorini skijalo više od 300.000 skijaša, u baznoj godini ih je bilo 32.000, tako da je zabilježeno povećanje gotovo 900 odsto. Poređenja radi, prošle sezone, koja je bila najuspješnija u istoriji Jahorine, imali smo oko 265.000 skijaša. Jahorinu je dosad uz 300.000 skijaša posjetilo najmanje 100.000 neskijaša, koji su imali priliku uživati u svim dodatnim aktivnostima. Puno govori i činjenica da je cijena kvadrata na Jahorini sada stigla do 10.000 KM te da su svi smještajni kapaciteti u Palama, Sarajevu i Istočnom Sarajevu u potpunosti popunjeni. Naš promet je takođe povećan za više od 700 odsto u odnosu na baznu sezonu 2016/2017.

Isto tako mislim da je ova sezona za nas jedna velika zamka, tek sada treba da znamo da se ne smijemo opustiti. Moramo raditi još jače i predanije jer ovakav uspjeh nije lako ni zadržati ni ponoviti. Naravno, mi ćemo nastaviti s novim projektima, ali smatram da je najveći izazov sada zadržati ovaj trend i treba da radimo na tome.

Mnogo ljudi ne zna da ste pokrenuli edukativne profile na društvenim mrežama, enciklopediju skijanja s ciljem edukacije najmlađih skijaša i ekspanzije skijanja kao sporta. O čemu se, zapravo, radi?

LJEVNAIĆ: Želja mi je da promijenimo svijest kod mladih ljudi i da im ukažemo na važnost boravka u prirodi, sportskih aktivnosti i zdravog načina života. Upravo zbog toga sam odlučio da kreiram jednu malu enciklopediju skijanja, gdje na jednostavan način objašnjavamo sve vezano za skijanje. Želja mi je da na zanimljiv način podstaknemo ljubav prema skijanju kod djece i najmlađih i da ih inspirišemo i vratimo prirodi i sportu.

Upravo zbog toga preko Instagram profila @dejanljevnaic organizujemo akciju "Hiljadu skija za djecu". Primarni cilj je stvaranje i njegovanje ljubavi prema skijanju te boravku na planini i zdravom vazduhu, prepunom blagodati za zdravlje i odrastanje djece. Obezbijedićemo i uručiti djeci 1.000 pari njihovih prvih skija. Pravo učešća imaju djeca i mladi iz regiona starosne dobi od sedam do 18 godina. Sav ostvareni uspjeh je uzaludan ukoliko se previše preopteretimo brojkama, parametrima i rezultatima. Svoju pravu dimenziju uspjeh dobija tek kada ga podijelimo sa drugima, u ovom slučaju mi biramo budućnost - djecu i omladinu za koje u stvari pripremamo i ostavljamo sve urađeno na Jahorini.

Uz veliku ljubav prema prirodi i najmlađima, koji su u stvari naša budućnost, želim da s ove pozicije doprinesem da skijanje ne bude sport samo za bogate. Zajedno sa svojim timom na tome radim aktivno i imamo sjajne planove. Želja mi je da izgradimo skijaški kamp za djecu, gdje bi cijena noćenja s hranom bila maksimalno 500 dinara ili 10 KM. Zahvaljujući ovom kampu bismo mogli podstaći druženje, nova poznanstva i razviti ljubav kod djece prema zdravom načinu življenja, prirodi i sportu, što je u ovo vrijeme modernih tehnologija veliki luksuz. Osim ličnog uspjeha, koji svi želimo, treba da budemo spremni da svojim ugledom i radom pomognemo skijaškom sportu. Da za 10 ili 20 godina imamo nove skijaše, koji mogu da se takmiče i brane boje naše zastave.

Evidentno je da je Jahorina doživjela potpuni preporod u prethodnih pet godina. Da li nam možete sumirati sve urađeno u ovom periodu?

LJEVNAIĆ: Veliki investicioni projekti, koji podrazumijevaju izgradnju najmodernijeg sistema osnježavanja, uređenja ski-staza, nove liftove i kabinske gondole, osvjetljenje, izmjenu vizuelnog identiteta bili su dobra uvertira za dosad najveći investicioni ciklus koji smo realizovali u toku ovog ljeta. Projekte na kojima se inače radi po četiri godine mi smo završili za manje od 200 dana. Povećali smo kapacitet ski-centra za duplo, osnježenih ski-staza takođe za duplo, osvijetljenih staza za noćno skijanje za 40 odsto. Izgradili smo najmoderniju kabinsku gondolu Poljice, dvije šestosjedne žičare, potpuno novu ski-stazu Trnovo s poligonom za početnike i novim prodajnim mjestom. Najbolja potvrda da smo pametno odabrali investicije je broj posjeta i zadovoljnih skijaša koje smo ugostili na Jahorini.

Stvorili smo potpuno novu vrijednost i pokrenuli ogromni zamajac privrede. Cilj nam je da podstaknemo proizvodnju domaćih proizvoda - sira, meda, mesa, čaja, rakije, vina, i da se to sve prodaje turistima na Jahorini. Cilj nam je da posluju ski-škole, ski-rente, restorani, hoteli, građevinske firme, da se zarađuje od prodaje zemljišta, apartmana, interneta, struje, vode, naknada i turističke takse. Jahorina je sinonim skupini od čak 100 fabrika, s obzirom na to da samo od nje živi i radi 3.500 ljudi, a ima potencijal da zaposli sve ljude iz regije. Jahorina je pokretač privrede ovog regiona, čemu svjedoči ogromno interesovanje investitora. Trenutno se na Jahorini gradi preko 300.000 kvadrata s prosječnom cijenom od 5.000 KM, što je 1,5 milijardi. Ukoliko uzmemo u obzir da je porez 17% možemo doći do podatka da je država već vratila iznos uložen na Jahorini. Naš sljedeći veliki korak je investicija u gondola Pale - Jahorina, ideja je da svu gradnju prebacimo na Pale i da Jahorinu zaštitimo i rasteretimo.

Urađeno je zaista i mnogo više nego što smo mislili da je realno, ali sam svakako najviše ponosan na moj tim, svakog zaposlenog u Olimpijskom centru "Jahorina". Uz naporan rad na projektima, a nakon toga i na realizaciji sezone, dosta su radili na sebi. U potpunosti je promijenjen pristup radu i naši gosti primijete ogroman napredak zahvaljujući edukacijama, treninzima i usavršavanjima. Znanje je ipak najveće blago i presrećan sam jer sam okružen jako stručnim, vrijedim i posvećenim ljudima.

Veliku zahvalnost dugujem i Novaku i porodici Đoković, koji podržavaju sve naše projekte na Jahorini i koji će nam takođe pomoći i prilikom realizacije akcije "Hiljadu skija za djecu".

Najveća zahvalnost svakako pripada mom timu, Upravi i Nadzornom odboru i, naravno, Miloradu Dodiku, koji je od početka podržao sve naše ideje i vizije.

Koja je Vaša poruka našim čitaocima?

LJEVNAIĆ: Želim da lokaciju učinim prikladnom za ono što nosi budućnost, za to nam je potrebna spremnost da se korjenito promijenimo i budemo ispred ostalih. Promjene znače da će i profili radnih mjesta morati da se mijenjaju. Postavlja se pitanje - kako da dođemo do promjena? Stvaranjem duha optimizma, s novim projektima, uz poštovanje prirode, sa puno motiva u sebi i bez zavisti uz veliko poštovanje drugih i svega što rade. Novi projekti su uvijek najjača poluga za motivisanje ljudi. Baš zbog toga vjerujem u to. Hajde zajedno da napravimo senzaciju od Jahorine!