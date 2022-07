Delegacija EU: Most na Savi kod Gradiške će donijeti brojne prednosti građanima i ekonomiji

​SARAJEVO - EU je sufinancirala izgradnju mosta na Savi kod Gradiške, čiji se završetak radova obilježava večeras, s 3.2 miliona eura bespovratnih sredstava koja su kombinovana sa 5.6 miliona evra povoljnog kredita od Evropske investicijske banke, kažu u Delegaciji EU u Sarajevu.

Kako kažu, most će povezivati autocestu BiH s brzom cestom u Hrvatskoj koja je u izgradnji, a koja će ići od granice s BiH preko Okučana do granice s Mađarskom. Ističu da će ceremoniji povodom završetka radova prisustvovali šef Kooperacije u Delegaciji EU Stefano Elero i mnogi zvaničnici iz političkog, kulturnog i javnog života.

"Ovaj most će donijeti mnoge prednosti građanima, ekonomiji, kao i cijeloj regiji Zapadnog Balkana, ali i EU. Mogućnost bržeg i sigurnijeg putovanja i prevoza roba, udobnijeg putovanja na posao, jedno je od naslijeđa moderne Evrope i ti standardi moraju biti dostupni svima. Zbog toga EU finansira mnogobrojne infrastrukturne projekte za razvoj sektora transporta i komunikacija u BiH i spremni smo nastaviti u tom pravcu", kaže Elero.

Oni ističu da je ovo drugi prekogranični most preko rijeke Save koji EU sufinancira u BiH.

"Prošle godine, otvoreni su most, autocesta i granični prelaz u Svilaju za šta je EU osigurala 25 miliona evra bespovratnih sredstava. EU je do sada dodijelila više od 640 miliona evra bespovratnih sredstava za 19 projekata u BiH u sektoru transporta, uključujući nekoliko dionica na koridoru Vc, ali i željeznice i vodene prilaze. Most u Gradišci je samo dio pomoći EU za poboljšanje transportne infrastrukture u BiH koja je imala velike koristi od Agende povezivanja, a sada i od Ekonomskog i Investicijskog Plana", ističu oni.