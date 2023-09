Derventa i Stanari traže direktnu vezu sa auto-putem "9. januar"

Opština Stanari i grad Derventa uputiće zajedničku inicijativu Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske da status regionalnog puta dobiju pristupni putevi sa obje strane planirane petlje "Stanari" koja će ovim lokalnim zajednicama omogućiti direktnu vezu sa auto-putem "9. januar", rekao je Srni predsjednik Skupštine opštine Stanari Denis Stevanović.

Stevanović je naveo da će zajednička inicijativa Stanara i Dervente resornom ministarstvu biti upućena naredne sedmice i da je to zaključak sa zajedničkog sastanka održanog u ponedjeljak, 25. septembra, u Javnom preduzeću "Autoputevi Republike Srpske".

"Dogovoreno je da lokalne zajednice predaju zajedničku inicijativu Vladi Republike Srpske, odnosno Ministarstvu saobraćaja da naše lokalne puteve proglasi regionalnim, a 'Putevi Republike Srpske' bi preuzeli pod svoje ta dva lokalna puta da se rekonstruišu kako bi zadovoljili sve tehničke uslove regionalnog puta i da bi se mogli priključiti na Auto-put '9.januar'", izjavio je Stevanović, prenosi Srna.

On je pojasnio da Stanari i Derventa nemaju put odgovarajuće kategorije kojim bi se priključili na petlju 'Stanari' s obzirom na to da minimalno moraju biti u rangu regionalnog.

Kada je riječ o Stanarima, on je naveo da je to putni pravac od Jelanjske prema auto-putu dužine do osam kilometara.

"Da li će se ići postojećom trasom ili će je 'Putevi Republike Srpske' morati mijenjati, to je već stvar struke", rekao je Stevanović i najavio da će se procesu eksproprijacije zemljišta u tu namjenu pristupiti tek kada se projektom utvrdi konačna trasa.