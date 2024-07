Direktor "Elektroprivrede BiH": Projekte nam stopiraju leptir i mravi

SARAJEVO - Sanel Buljubašić, direktor Elektroprivrede (EP) BiH, govoreći o tome koliko je kod nas kompleksna izgradnja energetskih postrojenja zbog ekoloških pitanja, spomenuo je leptira i mrave zbog kojih se, kako tvrdi, stopiraju ovakvi veliki projekti.

"Mi rješavamo na način da moramo proći od mjesne zajednice, preko jedinice lokalne samouprave, kantona, do Federacije Bosne i Hercegovine. Kada uspijete to završiti, onda se dođe do kreditora koji ponovo pitaju ekologe jer su tamo vidjeli nekog leptira na Vlašiću, koji nije viđen 100 godina i samo su ga vidjeli, nisu ga uspjeli ni fotografisati", naveo je.

Onda Federalno ministarstvo okoliša i turizma dobije, kako je izjavio, pritužbu da tu ne treba raditi ništa više dok se ne napravi analiza šta će se uraditi s tim leptirom.

"Ili recimo kada stavimo našu vjetroelektranu, stavimo jedan generator, presijecamo put mrava. Baš tuda mravi prolaze, a malo ispod našeg platoa gradi se privatna elektrana i tu mravi ne prolaze. Nema ni leptira. Nema ništa. Zašto je EP BiH kao javna kompanija, koja je od interesa za FBiH, koja treba biti od interesa za državu Bosnu i Hercegovinu, u podređenom položaju", rekao je Buljubašić.

