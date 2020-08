Direktor prodaje TeleGroupa: Inovacije su stub našeg uspješnog poslovanja

Kompanija TeleGroup u Bosni i Hercegovini uspješno posluje već skoro 25 godina. U tom plodonosnom periodu, kao važan tehnološki partner brojnim korisnicima i kompanijama, ostavili su snažan pečat u procesu digitalizacije s ciljem modernizacije poslovnog ambijenta i povećanja privrednog rasta. Osmislili su i implementirali brojne inovativne projekte u domenu telekomunikacija, radio-komunikacija, cyber security tehnologija, inteligentnih transportnih sistema (ITS), video tehnologija, data centara i drugo, što ih je već odavno svrstalo u sam vrh tehnoloških kompanija u Republici Srpskoj.

Sa direktorom prodaje TeleGroupa d.o.o. Banjaluka Georgijem Mihajlovićem razgovarali smo o promjenama u kompaniji, izazovima u doba pandemije virusa korona, projektima kojima se ponose, kao i planovima za budućnost. Saznali smo i kakvi su bili njihovi počeci i kako su kadrovski i iskustveno rasli, ali i šta je ostalo konstanta i stub njihovog poslovanja. Saznali smo i kako se TeleGroup, kao društveno odgovorna kompanija, pobrinula za veliki broj svojih korisnika omogućivši im besplatno korištenje savremenih alata za udaljeni rad.

TeleGroup spada u red kompanija čija djela govore za njih. Mnogi možda ne znaju da upravo TeleGroup stoji iza velikih projekata kao što su Inteligentni transportni sistemi za Autoputeve Republike Srpske, instalacija 4G mreže za BH Telecom, Data centar na Univerzitetskom kliničkom centru RS i informaciono-komunikaciona mreža na nadzor vazdušnog prostora BiH za BHANSA. Koji su još važni projekti koje biste željeli izdvojiti?

U skladu s našom ustanovljenom vizijom i misijom kompanije, TeleGroup kod svojih korisnika gradi relaciju konsultanta i tehnološkog partnera, i realizacijom svakog od projekata kreira kvalitetniji poslovni ambijent, a samim tim i podiže stepen digitalizacije kod onih korisnika koji su dominantno na tradicionalan način sprovodili poslovne procese.

Važni projekti koje bih dodao uz ove spomenute su:

Implementacija multimedijalne IPTV platforme za najvećeg telekom operatera u Republici Srpskoj - M:TEL, koja je svojim tehnološkim inovacijama dovela do rasta broja zadovoljnih korisnika, zatim implementacija softverski definisanih mreža u Komercijalnoj banci za unapređenje kvaliteta usluge mrežnog servisa, potom implementacija Data centar rješenja za Uniqua osiguranje, razvoj softverskog rješenja za efikasno upravljanje putnom infrastrukturom za klijenta Autoceste FBiH i mnogi drugi projekti.

Od 3 do 115 zaposlenih, od prvih koraka u IT svijetu do velikih priznanja

TeleGroup je vodeći tehnološki partner u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i energetike na tržištu zapadnog Balkana. Naredne godine ćete obilježiti veliki jubilej - četvrt vijeka poslovanja u BiH. Kako je tekao taj put od 1996. godine do danas i šta biste izdvojili kao ključne stubove vašeg poslovanja?

Cilj osnivanja kompanije u Bosni i Hercegovini te davne 1996. godine bio je revitalizacija i modernizacija oštećene telekomunikacione infrastrukture sa početka devedesetih godina i omogućavanje izgradnje optičke magistrale od Banjaluke do Trebinja. To je ujedno prva infrastruktura namijenjena mobilnoj telefoniji i ugradnji i povezivanju telefonskih centrala u tada početnim industrijskim kapacitetima, javnim sistemima i Elektroprivredi, što ubrzo postaje s jedne strane standard u poslovanju u Republici Srpskoj, a s druge strane osnov TeleGroupa za dalju nadogradnju i usmjeravanje ka informacionim tehnologijama. Svi ovi poslovi su omogućili da se TeleGroup Banjaluka vrlo brzo kadrovski proširi, pa tako od početno troje zaposlenih, danas imamo podmlađeni tim sa više od 115 zaposlenih, dominantno inženjerske struke. Da smo svrstani u sam vrh tehnoloških kompanija u Republici Srpskoj, kako ste naveli, svjedoči i priznanje Privredne komore Republike Srpske koja nam je uručila nagradu za jednu od najuspješnijih kompanija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u kategoriji srednjih privrednih društava za 2018. godinu.

Vrijeme u kojem funkcionišemo, koje je stalno promjenjivo i traži kontinualnu modifikaciju i prilagođavanje rješenja novim poslovnim potrebama naših klijenata, dovodi me u situaciju da kažem da je jedini stub našeg poslovanja kontinualna inovacija. Mi pored nuđenja proizvoda gradimo i kompletne ekosisteme i obezbjeđujemo jedinstvenu ponudu na tržištu. Ona je najčešće obogaćena sopstvenim softverskim rješenjima i time dodaje vrijednost koja je posebno namijenjena budućim digitalnim generacijama. Zapravo, mi inovaciju poslovanja uvijek stavljamo u prvi plan, dok tehnologije koristimo kao alat za postizanje poslovnih ciljeva naših klijenata.

Ova godina je donijela promjene u strukturi TeleGroupovog menadžmenta u Republici Srpskoj. Da li to znači i promjenu misije ili poslovnog pravca kompanije? Koliko uopšte promjene u rukovodećem kadru mogu imati uticaja na poslovanje velikih firmi kakva je vaša?

TeleGroup je promijenio svoju misiju i viziju još u periodu 2018. na 2019. godinu refokusirajući se na sistem integratorske pozicije ka konsultantu i pružaocu IT usluga u AgriTech industriji i zdravstvu. Posmatrajući vizionarski da IT više neće biti sam po sebi cilj razvoja, prepoznali smo neophodnu transformaciju IT znanja u one industrijske oblasti koje će biti oslonac budućnosti. To znači da se zapravo promjenom misije i poslovnog pravca kompanije TeleGroup morao promijeniti i menadžment i time omogućio prostor mlađim, kreativnijim ljudima debalansiranim prošlosti da kreiraju nove poslovne ciljeve i rezultate. Generalno velike kompanije najčešće prvo promijene cilj i svoju viziju kuda treba da idu, a onda traže nove ljude za rukovodeće pozicije koje će ih ka tim ciljevima dovesti. I mi smo se upravo tom poslovnom filozofijom vodili mijenjajući i podmlađujući rukovodeći kadar u Banjaluci. Filozofijom koja garantuje uspjeh sutra, a ne samo danas. Naravno, novu energiju i polet koje mladost donosi treba dobro izbalansirati, a istovremeno iskoristiti i resurse iskustva i mudrosti stečene kroz dugogodišnje poslovanje. U TeleGroupu Banjaluka je to i postignuto na najefikasniji mogući način korišćenjem upravo ovih kapaciteta vlasnika kompanije.

Transformacija IT znanja uz podmlađeni rukovodeći kadar

Pandemija virusa korona iznenada je poremetila planove mnogih kompanija i odgodila planirane investicije zbog straha od neizvjesnosti koju donosi budućnost. U kojoj mjeri je ICT sektor pogođen ovom krizom u odnosu na druge industrije? Kako se to odrazilo na vaše kancelarije u Evropi i na Bliskom istoku?

IT kao industrija koja se u realnom vremenu prilagođava kako tržišnim, tako i drugim tendencijama, u mnogo manjoj mjeri je pogođena pandemijom virusa korona u odnosu na druge, posebno ugostiteljske, trgovinske i proizvodne djelatnosti. Kako svakom ugovaranju i realizaciji projekata prethodi duži period pripreme i to ponekad šest i više mjeseci, trenutno se ne osjećaju velike promjene u prometu i realizaciji projekata, kako na lokalnom, tako i na inostranom tržištu na kojem poslujemo. Period posljednjeg kvartala godine biće idealan indikator statusa poslovanja u odnosu na poslove koji su počeli da se pripremaju i ugovaraju sa početkom pandemije virusa korona.

Kako je TeleGroup odreagovao na ova zbivanja i šta vam je bio najveći izazov na koji je trebalo odgovoriti?

Na ovu situaciju niko nije bio spreman. Neko je bolje odreagovao, neke kompanije su bile agilnije i brže se prilagodile novonastalim okolnostima, nekima je ova situacija donijela pozitivne promjene, a nažalost nekima je totalno poremetila planove i poslovanje. Kako je ko odreagovao na ovu nesvakidašnju situaciju najbolje ćemo sagledati na tržištu u posljednjem kvartalu, kako sam pomenuo.

Naš tim, već odavno koristeći savremene digitalne alate za udaljeni i bezbjedan rad, reorganizovao se brzo, prilagodili smo se situaciji i neometano nastavili da radimo i pružamo podršku našim klijentima. Formirali smo tim za krizni menadžment i zajednički donosili odluke spram razvoja situacije u zemlji. Omogućili smo svim zaposlenima da neometano obavljaju svoje poslovne obaveze sprovodeći potrebne mjere i obezbjeđujući zaštitnu opremu i uslove u cilju prevencije širenja virusa i bezbjednosti naših zaposlenih. Naravno, određeni projekti zahtijevaju angažman kod samih korisnika, i tu smo pokazali dozu snalažljivosti i inovativnosti u stvaranju uslova koji će biti dovoljni da usluga za korisnika bude na najvišem nivou, kao da je redovna situacija.

Kao društveno odgovorna kompanija, TeleGroup je u ovom periodu korisnicima omogućio i prijeko potrebne besplatne alate za udaljeni rad. O čemu se radi?

Zahvaljujući našim inženjerima i jakoj partnerskoj mreži, do sada smo omogućili značajnom broju naših korisnika iz domena javne uprave, zdravstvenih ustanova, bankarskog sektora i poslovnih asocijacija da besplatno koriste savremene alate za kolaboraciju. Ovi alati omogućavaju rad sa internim i eksternim timovima, bilo da je riječ o grupnim ili individualnim video-sastancima, razmjeni poruka i dokumenata u realnom vremenu ili snimanju sesija sa bilo kog pametnog uređaja. Ovaj način rada je iz naše perspektive, kao tehnološke kompanije, podigao nivo efikasnosti i produktivnosti naših zaposlenih za preko 30% i u vremenu prije pandemije.

Kao kompanija koja ulaže u edukaciju mladih, posebno kroz svoj sada već tradicionalni modul stručne prakse za studente Elektrotehničkog fakulteta Tech Hub, prava ste adresa i za pitanje koliko je "domaća pamet" konkurentna na međunarodnom tržištu rada?

Domaća pamet po kvalitetu je konkurentna međunarodnom tržištu rada. Osnovni nedostatak lokalnog tržišnog ambijenta i tržišta rada ogleda se u tome da lokalno tržište teško može da proizvede i kvantitet, odnosno dovoljan broj kompetentnih kadrova spremnih za izazove na kompleksnim međunarodnim projektima. Projekti na međunarodnom tržištu su mnogo veći po obimu i iziskuju uključenje većeg broja kompetentnih kadrova u odnosu na većinu projekata koji se realizuju na lokalnom tržištu.

Među najuspješnijima u okviru "Inovacionog izazova - Banja Luka - grad budućnosti"

I za kraj porazgovarajmo o budućnosti. Šta bi u vrijeme "nove normalnosti" mogla biti najveća prednost ICT industrije, a šta bi moglo predstavljati prepreke? Kažite nam i šta će biti u fokusu TeleGroupovog poslovanja u skorijoj budućnosti, a šta u vremenu poslije korone?

Kako je #thenewnormal već postao realnost s kojom moramo da živimo, prednost ICT industrije ogleda se u tome što je ta industrija svjesna "state of the art" trendova i rješenja koja u velikoj mjeri ublažavaju i rješavaju probleme nastale pandemijom COVID-19. Kao prepreku vidim izazove koji dolaze usljed zatvorenosti granica, nemogućnosti putovanja i direktne komunikacije sa tržištem, što u značajnoj mjeri dovodi do usporenja reakcije tržišta i brzine kreiranja i realizacije rješenja.

TeleGroup u svom poslovnom fokusu kako kratkoročno, tako i dugoročno ima namjeru da kreira projekte koji su rezultat integracije znanja i ekspertiza iz više tehnoloških vertikala, te je u velikoj mjeri pokrenuta inicijativa generisanja novih projekata iz oblasti #IoT, Smart-City, u čemu već i imamo rezultate s obzirom na činjenicu da smo u okviru nadmetanja Future City Innovation Challenge - Banja Luka - grad budućnosti, u konkurenciji od 58 aplikacija izabrani među 10 najboljih sa našim novim proizvodom DDRC-20 Detection of Dangerous Road Conditions (detekcija zaleđenosti i opasnosti na kolovozu) baziranim na #IoT tehnologiji, čiji je cilj podići nivo bezbednosti saobraćaja u gradu na Vrbasu, primenom inteligentnog transportnog sistema (ITS) koji u realnom vremenu detektuje opasnosti na putevima.