Đokić: Brčko distrikt nudi izvanredne uslove za poslovanje

BRČKO - Brčko distrikt je izuzetno zainteresovan za privlačenje novih investicija, za šta ima veoma dobre uslove kroz podsticaje koji su, možda, razvijeniji nego u entitetima, izjavio je ministar enegrgetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

Đokić je naglasio da postoje izvanredni uslovi za poslovanje kompanije kao što je italijanska Olimpijas niting.

Na današnjem sastanku Đokića sa direktorom ove kompanije Đovanijem Antoniolijem i gradonačelnikom Brčko distrikta Sinišom Milićem bilo je riječi o mogućnostima otvaranja pogona ove fabrike u Brčkom koja posluje u okviru poznate italijanske grupe Beneton.

Đokić je naveo da Olimpijas niting posluje u velikim i ekonomski jakim državama i da je veoma bitno da se pojavi i na tržištu BiH.

“Kompanija razvija proizvodnju zasnovanu na novim znanjima i tehnologijama, te bitno pomaže i unapređuje ukupan ekonomski ambijent država u kojima posluju. Zbog toga nam mnogo znači da dođu i ovdje kod nas”, rekao je Đokić novinarima.

On je dodao da je Vlada Republike Srpske spremna da pruži podršku ekonomskom razvoju i napretku Brčko distrikta, koliko god je to moguće.

Đokić je zahvalio ljudima koji su mu pomogli da organizuje današnji sastanak u Brčkom.

Kompanija Olimpijas niting uspješno posluje i u Srbiji, a sastanku je prisustvovala zamjenik direktora Međunarodne konfederacije Konfindustrija Srbija Silvija Herceg.

Ona je zahvalila Đokiću za poziv, kao i gradonačelniku Brčkog za detaljno predstavljanje informacija o Brčko distriktu.

“Bila nam je velika čast danas čuti ohrabrujuće podatke o fantastičnom paketu subvencija koje distrikt nudi stranim investitorima”, rekla je Hercegova.

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić rekao je da je danas razgovarano o važnim temama i izrazio zadovoljstvo što je fokus pomjeren sa političkih tema, koje ponekad mogu da uspore privredni razvoj, na privredne teme, kao i na mogućnosti investiranja u Brčko i novo zapošnjavanje.

On je saglasan da Brčko distrikt ima veoma stimulativne mjere u oblasti podsticaja, investicija i novog zapošljavanja, te dodaje da mu je drago što je to na određni način prepoznato.

“Zahvaljujem se ministru Đokiću koji, kao član Vlade Republike Srpske, na ovaj način iskazuje interesovanje da doprinese razvoju naše lokalne zajednice”, rekao je Milić.

On je dodao da je ovo bio prvi sastanak na kojem su razmijenjene ključne informacije, a gosti su iskazali određene potrebe i zahtjeve.

“Mi smo predočili šta je to što Brčko nudi kada je riječ o podsticaju investicija i koje su to prednosti distrikta. Saglasili smo se da je to mnogo više nego što pružaju sredine u našem okruženju”, rekao je Milić.

On je dodao da je veoma zadovoljan investicijama u Brčko distriktu.

“Ohrabren sam ovim razgovorom i razgovorima koje sam prošle sedmice vodio sa privrednicima iz Slovačke koji su takođe izrazili interesovanje za relokaciju svojih proizvodnih pogona na područje distrikta Brčko”, kaže Milić.

On je istakao da se Brčko kreće prema zacrtanom cilju, a to je da postane sredina koja će biti pogodna za razvoj, koja će omogućiti novo zapošljavanje i zaustaviti odlazak mladih sa ovih prostora.