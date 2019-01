Đokić: ERS ide u reorganizaciju

BANJALUKA - Ministar energetike i rudarstva RS Petar Ðokic potvrdio je u petak da „Elektroprivreda Republike Srpske“ ide u povećanje kapitala do 10 odsto u zavisnim preduzećima, a novac za kupovinu akcija od manjinskih akcionara ce biti obezbijeđen iz sredstava ERS-a ili kreditnim zaduženjem.

ERS bi kupovina 10 odsto akcija po knjigovodstvenoj vrijednosti koštala oko 350 miliona KM.

Ðokic je potvrdio i da slijedi reorganizacija ERS-a i otpuštanje zaposlenih po uzoru na „Željeznice RS“, uz program zbrinjavanja i podrške radnicima koji ostaju bez posla.

Ministar energetike RS u petak je sa ministrom rudarstva i energetike Srbije Aleksandrom Antićem predsjedavao sjednicom mješovitog Energetskog komiteta Srbije i RS, nakon čega je održana konferencija za medije.

Kolegij direktora Mješovitog holdinga ERS-a nedavno je donio zaključak da se ide u otkup dionica malih akcionara (posebno nesaglasnih), kako bi se otkupilo do 10 odsto dionica, zarad povećanja kapitala i lakšeg vršenja reorganizacije. Ðokić kaže da se kupovina do 10 odsto akcija može odnositi samo na ono što će uslijediti u narednom periodu, a to je donošenja novog zakona o električnoj energiji i reogranizacija ERS-a. Rekao je da se nacrt zakona očekuje u prvom kvartalu ove godine.

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić rekao je danas i da će prihvatiti sastanak sa direktorom Israeli Investment Group Evgenijem Zotovim koji tvrdi da je „Arcelor Mittal“ u povoljnijem položaju u odnosu na druge firme zainteresovane za kupovinu državnog kapitala u Rudniku željezne rude „Ljubija“.

(Capital)