Đokić: Elektroprivreda Srpske nosilac velikih investicija

BANJALUKA - Ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić rekao je da Elektroprivreda Republike Srpske ima respektabilnu strukturu zaposlenih koji predstavljaju veliki kadrovski potencijal Republike Srpske.

“Elektroprivreda Srpske ima ulogu nosioca velikih investicija, kao što je gradnja HE Buk Bijela, HE Gacko 2, HE Bočac 2, te drugih manjih objekata”, rekao je Đokić odgovarajući na pitanje o poslovanju i broju zaposlenih u Elektroprivredi, navedeno u Interpelaciji o politici upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj koju su predložili opozicioni poslanici.

Kada je u pitanju razvoj kadrovskih potencijala, Đokić je rekao da postoje procedure koje se moraju ispoštovati u Zakonu o radu i koje se u ovom slučaju poštuju.

Govoreći o definisanju cijena električne energije na tržištu, ministar je rekao da Republika Srpska ima najniže cijene u regionu.

(RTRS)