Đokić: Kineski partneri zainteresovani za izgradnju hidroelektrana u Srpskoj

PEKING - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je večeras da su kineski partneri zainteresovani za saradnju u oblasti energetike, konkretno za izgradnju hidroelektrana u Srpskoj, te da se očekuje i njihov pozitivan stav za izgradnju jedne cementare i fabrike cijevi posebne namjene.

"Potpisaćemo i memorandum o zajedničkom radu na izradi studije za izgradnju aerodroma u Trebinju", izjavio je za Radio Republike Srpske Đokić, koji boravi u Kini sa delegacijom Vlade Republike Srpske, predvođenom premijerom Srpske Radovanom Viškovićem.

Delegacija Vlade Srpske, u kojoj je i direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović, trebalo bi da sa kineskim partnerima potpiše ugovor o izgradnji tri hidroelektrane. Ulaganja bi trebalo da počnu sljedeće godine u prvom kvartalu, a investicija sa ostalim projektima, osim energetike, iznosila bi najmanje 170 miliona KM, navodi RTRS.

Predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković ranije je izjavio da će sa kineskim investitorima razgovarati o paketu važnih projekata za Republiku.

"Otvoriću pitanje koje nikada kod nas nije otvoreno, a to je da u budžetu Kine postoje grant sredstva za BiH i Srpsku, i to odvojeno. Nikada nismo aplicirali za ta sredstva i želim da sa kineskim partnerima i prijateljima otvorim i to pitanje", rekao je Višković.