Đokić: Neupitno uredno snabdijevanje strujom

BANJALUKA - U Republici Srpskoj je stabilna situacija u vezi sa električnom energijom, obezbjeđuju se dovoljne količine za domaćinstva i privredu i to neće biti upitno ni u narednom periodu, istakao je ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić.

On je naglasio da postoji težnja i za većom proizvodnjom, ali da ove godine hidrološka situacija nije bila najpovoljnija, a bilo je i teškoća sa Termoelektranom "Ugljevik", koja je imala više od 20 neplanskih izlazaka sa mreže, ali da je i bez toga stabilna proizvodnja i uredno snabdijevanje strujom.

Đokić je za RTRS rekao da se u godinama kada je stabilna proizvodnja u Republici Srpskoj može obezbijediti oko 35 odsto više energije od potreba stanovništva i privrede.

On je istakao da je prošle sedmice energija kojom je trgovano u Francuskoj dostizala 1.078 evra po megavat-času, dok Srpska isporučuje 53 evra svojoj privredi i 20,5 evra domaćinstvima.

Đokić je naglasio da je ova vlast takva da nastoji da teret krize ne prenese na građane, nego da ih rješava sama.

"Uvećane plate i penzije nisu stvorile dodatni komfor ljudima i moramo ostati pri politici niskih cijena za električnu energiju", napomenuo je Đokić.

On je rekao da će iduća godina biti teška i da je potrebno suočiti se sa tim, te obaviti razgovore sa predstavnicima privrede i vidjeti kako energetski djelovati u narednoj i idućim godinama.

Đokić je naglasio da sav sistem mora da bude odgovorniji.

"Jer ispuniti ovaj zadatak koji je Vlada postavila da samo sopstvenim snagama i sredstvima održimo energetski sistem bez povećanja cijena, to je rizik i odgovornost za takvu odluku države, ali vjerujem da to `Elektroprivreda` može izvršiti i mi ćemo učiniti sve da ona to izvrši", rekao je Đokić.

Govoreći o privatizaciji Rudnika željezne rude (RŽR) "LJubija" u Prijedoru, Đokić je napomenuo da je 2004. godine, kada su na vlasti bili SDS i PDP, donesena katastrofalna odluka po interese rudarske proizvodnje u Prijedoru jer je dato pravo na monopol, te poručio da to pravo ne treba dati nikome.

"Mi smo imali osnovni ugovor koji nam je bio smetnja i nismo mogli ništa učiniti da zaštitimo za RŽR `LJubija` da ga zaštitimo. On je bio manjinski u tom preduzeću i sve odluke je donosio 'Arselor Mital'", naveo je Đokić.

Đokić je ocijenio kao uspješan rad Vlade Republike Srpske, ističući da je svaka institucija maksimalno radila.

On je istakao izuzetnu saradnju Vlade sa predsjednikom Republike Srpske Željkom Cvijanović, koja je podsticala aktivnosti Vlade, te na važnu ulogu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika u skretanju pažnje na probleme u BiH.

Đokić je naglasio da su rezultat rada Vlade, između ostalog, i osiguran rast plata, penzija, smanjeno opterećenje privredi.

"Imamo potpuno jedinstvo u sistemu vlasti", rekao je Đokić i dodao da pokušaji destabilizacije dolaze uglavnom spolja i da oni održavaju krizu u BiH.

Đokić je naglasio da izuzetna saradnja Republike Srpske sa Srbijom daje ogromnu korist i Federaciji BiH.

Đokić je ocijenio i da je inicijativa "Otvoreni Balkan" potpuno napredna ideja i da su to posljednja vrata pred EU.