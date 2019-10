Đokić: Srpska planira razvoj energetskog sektora kroz nove investicije

BEOGRAD - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je večeras u Beogradu da Srpska planira razvoj energetskog sektora kroz nove velike investicije koje znatnim dijelom treba da se odvijaju u sektoru obnovljivih izvora energije.

"Na taj način pokazujemo odgovornost prema ovom pitanju, kako na regionalnom tako i na evropskom i vanevropskom nivou", rekao je Đokić na ekonomskom samitu Srbiju, na panelu o toj tematici na kojem je učestvovao i ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić.

Đokić je naveo da nije nerealno da Srpska u narednih deset godina ostvari hiljadu novih megavata iz obnovljivih izvora energije, te napomenuo da se na području Hercegovine trenutno gradi velika hidroelektrana od 159 megavata.

"Naši planovi po tom pitanju su realni i ostvarivi, a naravno da će njihova realizacija zavisiti od ukupnih odnosa u BiH", rekao je on i napomenuo da se često na nivou BiH susreću sa administrativnim barijerama.

On je naveo da Srpska sa Srbijom namjerava da realizuje investiciju od oko 450 miliona evra za izgradnju tri hidroelektrane, koje bi trebalo da daju oko 200 megavata električne energije po instalisanoj snazi.

Prema njegovim riječima, "Gornji horizonti" imaju još dva projekta i to je dio projekata koji zaokružuje stari projekat "Gornji horizonti" sa postojećom hidroelektranom koja se gradi - hidroelektrana Dabar.

"Već smo krenuli i u postupak pripreme za izgradnju nekoliko solarnih parkova velike snage i oni su uglavnom locirani na području Hercegovine, gdje je radijacija najveća i gdje su efekti po metru kvadratnom prostora najveći u pogledu davanja novih količina energije", rekao je on.

On je dodao da su to projekti na više lokacija koji mogu dati do 500 megavata električne energije kada se uzme u obzir instalisana snaga.

Đokić je napomenuo da tu spadaju i vjetroparkovi, na više lokacija na području Hercegovine.

"Za dve lokacije već imamo dodijeljene koncesije i ozbiljno partnerstvo koje se razvija i aktivnosti na izgradnji tih objekata su u toku", rekao je on.

On je rekao i da će se u Srpskoj graditi i niz malih hidroelektrana, a kao primjer je naveo četiri hidroelektrane na rijeci Bistrici.

"Najveći dio tih projekata će realizovati `Elektroprivreda Republike Srpske` ali smo otvoreni i za partnerstvo. Neke od koncesija su dodijeljene privatnim kompanijama koje posluju u Srpskoj ili je njihov kapital porijeklom iz inostranstva", istakao je Đokić.