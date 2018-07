Đokić u posjeti RiTE Ugljevik: Već realizovana polovina projekta odsumporavanja

BIJELJINA - Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas tokom posjete Rudniku i Termoelektrani (RiTE) "Ugljevik" da se projekat odsumporavanja, vrijedan 80 miliona evra, uspješno odvija i da je već realizovano 49 odsto planskih aktivnosti.

"Projekat odsumporavanja rezultat je čvrste odluke i politike Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva, zajedno sa upravom preduzeća, da izgradnjom ovakvog postrojenja TE `Ugljevik` u budućnosti funkcioniše na mnogo kvaliteniji način i obezbijedi produženje radnog vijeka za najmanje 20 godina, što je i bio osnovni cilj", rekao je Đokić novinarima prilikom obilaska radilišta.

On je istakao da je u pitanju najveća investicija u regionu, što je rezultat koji treba poštovati, napominjući da se do te investicije nije došlo slučajno, nego aktivnim mjerama koje su zajedno provodili Vlada Srpske i RiTE "Ugljevik".

"Republika Srpska se za realizaciju ovog projekta zadužila 100 miliona dolara i treba reći da su Vlada i vlast Srpske i te kako vodili računa o interesima i potrebama naroda ovoga kraja i obezbijedili investiciju koja će bitno poboljšati režim rada TE i doprinijeti realizaciji ukupne politike u sektoru energetike", poručio je Đokić.

On je pohvalio saradnju sa japanskim konzorcijumom koji je partner na ovom projektu i najavio da će sve aktivnosti na odsumporavanju biti završene do decembra sljedeće godine, a najveći dio do sredine iduće godine.

"Zahvalan sam upravi i direktoru RiTE `Ugljevik` Đorđu Popoviću na predanom radu u realizaciji ovog projekta i sinergiji svih učesnika, što daje rezulat na ponos Republike Srpske, jer se veoma malo elektroprivreda u regionu odlučilo na ovako hrabre projekte", naveo je Đokić.

On je ukazao na veliki značaj koji projekat ima i za stanovništvo u regiji koje ima niz direktnih i indirektnih efekata od uspješnog rada TE "Ugljevik", naglasivši da vlast Srpske želi da to sačuva i u budućim decenijama.

"Elektroprivreda je nosilac proizvodnje električne energije u Republici Srpskoj, a termoelektrane `Gacko` i `Ugljevik` su baza te proizvodnje koje daju iznad 60 odsto ukupno proizvedene energije", dodao je Đokić.

Prema njegovim riječima, najvažniji cilj današnje posjete RiTE "Ugljevik" bila je analiza poslovnih aktivnosti u ovoj godini, realizaciji plana rada i proizvodnje, pri čemu je zaključeno da su sve planske aktivnosti realizovane.

"Očekujemo do kraja godine proizvodnju i iznad plana, što je jako bitan cilj koji je Vlada i uprava RiTE `Ugljevik` postavila i veoma smo posvećeni radu da taj cilj i ostvarimo", zaključio je Đokić.

Direktor RiTE "Ugljevik" Đorđe Popović rekao je novinarima da su za pola godine premašili planiranu proizvodnju električne energije sa 103 procenta, a eksploataciju uglja sa 106 procenata.

"Taj plan je izuzetno ambiciozan i nismo planirali tako da bi nam bilo lako da ga ispunimo, nego radimo na tome da se radni vijek TE produži za najmanje 20 godina, a paralelno vodimo aktivnosti i na daljoj eksploataciji uglja", naveo je Popović.

Za projekat odsumporavanja Popović je rekao da je ulaganje i u ekologiju i zaštitu života i zdravlja građana, kao i prirode, ali i ispunjavanje obaveza iz međunarodnih ugovora o energetskoj zajednici.