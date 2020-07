Đoković dobio plac na Jahorini

Skupština opštine Pale dala je saglasnost za izradu studije o tehničkoj izvodljivosti i ekonomskoj opravdanosti snabdijevanja Pala prirodnim gasom kroz realizaciju projekta magistralnog gasovoda Sarajevo - Goražde, te dodijelila plac srpskom teniseru Novaku Đokoviću na Jahorini.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je novinarima da je priča o gasifikaciji ušla u početnu fazu, da će studija biti rađena zajedno sa preduzećima "Gas promet" iz Pala i "BH gas" iz Sarajeva s obzirom na to da je u toku inicijativa za dovođenje gasa u Goražde.

"Mi imamo tu šansu koju vidimo jer prolaskom prirodnog gasa kroz Pale, odnosno tranzitnog voda možemo da se priključimo i koristimo gas za grijanje domaćinstva. Najvažnije je da ga koristimo kao ekološko gorivo za Jahorinu, a riječ je o kapitalnom projektu koji ne može biti brzo završen", pojasnio je Jugović.

On ističe da je cilj gasifikacija opštine Pale s obzirom na to da je Jahorina turistička planina, a u Palama će se baviti više turizmom nego teškom industrijom, tako da im je gas koji je ekološki čisto gorivo neophodan.

Prema njegovim riječima, odbornici su jednoglasno usvojili odluku o dodjeli zemljišta površine oko 400 metara kvadratnih najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću. Plac se nalazi na atraktivnoj lokaciji na Jahorini preko puta polazne stanice gondola.

Jugović je podsjetio da se pored polazne stanice gondola nalazi i ski-staza koja nosi Novakovo ime.

"U dogovoru sa nadležnima iz Olimpijskog centra, Novakom i njegovim ocem, poklonili smo im zemljište na ovoj lokaciji, dok je na lokaciji koja je prvobitno trebalo da im bude dodijeljena predviđena izgradnja sportskog centra koji je neophodan jednoj planini poput Jahorine", rekao je Jugović.

On je objasnio da je bilo neophodno da se usvoji ova odluka, kako bi bio pripremljen i ugovor kod notara, te istakao da će Novak posjetiti Jahorinu kada budu završene sve pravne stvari u vezi s prenosom vlasništva ovog placa na porodicu Đoković i tada će mu biti uručen ugovor o vlasništvu.

Predsjednik Skupštine opštine Pale Siniša Lasica kaže da je dnevni red sjednice bio obiman sa 45 tačaka, ali da su donesene odluke koje se odnose na buduću izgradnju i napredak ove lokalne zajednice.

On je dodao da Skupština opštine podržava inicijativu za gasifikaciju Pala jer će na taj način ostaviti čistu sredinu u opštini, okolini i na Jahorini.

Šef Kluba odbornika PDP-a Igor Tošić ističe da su danas učinili dobru stvar kada su jednoglasno podržali dodjelu placa teniseru Novaku Đokoviću na Jahorini.

"To dokazuje da smo spremni da prepoznamo ono što je dobro. Mnogo znači to ime koje se nekim dijelom već i nalazi na Jahorini, jer je Novak dozvolio da ski-staza nosi njegovo ime i to je sigurno nešto što daje dodatno na ozbiljnosti ovom ski-centru", navodi Tošić.

Na sjednici Skupštine opštine Pale usvojena je odluka o informaciji o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području opštine u 2019. godini, stanju u oblasti turizma, kao i inicijativa odbornika DNS-a Marka Kubatlije za izgradnju spomen-obilježja poginulim pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini, Aprilskog rata 1941. godine i četničkih jedinica iz Sarajevsko-romanijske regije.