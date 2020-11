Đorđe Popović: Autoputem do Rače početkom 2024.

BANJALUKA - Republika Srpska je čvrsto opredijeljena da autoputem što prije poveže Banjaluku i Beograd, a samim tim Beograd i Sarajevo, što će dodatno ojačati saradnju sa Srbijom, poručio je ministar saobraćaja i veza Srpske Đorđe Popović navodeći da se završetak dionice autoputa od Bijeljine do Rače, u dužini od 17 kilometara, očekuje do 2024. godine.

Izgradnja dionica od Bijeljine do Rače i od Vukosavlja do Brčkog jedan je od, kako je podvukao, najvažnijih infrastrukturnih projekata i interesa RS, ali i FBiH i Brčko distrikta.

“Završetak dionice od Bijeljine do Rače očekuje se do početka 2024. Paralelno, biće izgrađen i most na Rači i granični prelazi. Time će biti učinjen značajan iskorak u povezivanju, a mreža autoputeva kroz Srpsku će i te kako dobiti na značaju”, rekao je Popović.

Podsjetio je da je autoput dužine 70 kilometara podijeljen u tri dionice: Vukosavlje - Brčko, Brčko - Bijeljina i Bijeljina - Rača. Nakon javnog poziva za finansiranje, projektovanje i izgradnju dionice autoputa od Vukosavlja do Rače pristiglo je 11 prijava, a u toku je pregled pristiglih ponuda, poslije čega će kompanije koje ispunjavaju uslove ući u drugu fazu procedure.

“Nadam se da će u dogledno vrijeme Srpska imati izabrane izvođače za ove tri dionice”, rekao je Popović.

Govoreći o izgradnji dionice Vukosavlje - Brčko, ocijenio je da će time i Brčko postati saobraćajno čvorište, koje će uz ostale mogućnosti, poput plovnog pu­t rijeke Save, luke Brčko i blizine Evropske unije, omogućiti dalji razvoj.

“Vlasti distrikta počele su razgovore o tome kako definisati trasu kroz tu teritoriju. Ne očekujemo probleme u smislu obezbjeđivanja zemljišta”, istakao je Popović.

Kada je riječ o koridoru 5C, resorni ministar je podsjetio da je lani počela realizacija prve faze izgradnje kroz Srpsku - dionica od Johovca do Rudanke u dužini šest kilometara. Cijeli projekat trebalo bi da bude završen do 2025. godine.

