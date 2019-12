Đurić: Za tehnološki razvoj privrede potrebno 100 miliona KM

BANJALUKA - Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić izjavio je danas da je tehnološki razvoj domaće privrede prioritet, te da u periodu 2021-2023. godine treba obezbijediti minimalno 100 miliona KM godišnje za podršku tom procesu.

"Naša ideja je da privrednici budu u obavezi da obezbijede 70 odsto finansiranja na nivou svojih firmi, a 30 odsto bi bilo učešće Vlade. To je značajan poduhvat i ako imamo u vidu činjenicu da je to ulaganje u budućnost i da ćemo otvoriti mogućnost za niz pozitivnih efekata onda to nije neostvarivo", istakao je Đurić na novogodišnjem prijemu za medije u Banjaluci, navodeći da se slični modeli primjenjuju u zemljama okruženja.

On je upozorio da će bez te mjere negativni trendovi u privredi biti nastavljeni, te da je u tom slučaju upitno na koji način ih je moguće zaustaviti i krenuti putem ozbiljnijeg razvoja.

"Vlada je na naš prijedlog Programom ekonomskih reformi u narednoj godini predvidjela grant sredstva za tu podršku, ali to treba da posluži kao pilot projekat na kojem bi bili testirani kriterijumi koji će biti utvrđeni da ne bi došlo do zloupotreba i nenamjenskog trošenja novca", rekao je Đurić.

Govoreći o učinku privrede Republike Srpske u godini na izmaku, Đurić je naglasio da se ne može pohvaliti rezultatima s obzirom na negativne trendove.

"To ne znači da su lađe potonule, već da se moramo na drugačiji, konkretniji i ozbiljniji način okrenuti traženju rješenja", rekao je Đurić.

On je upozorio da očekuju da će naredna godina biti još teža zbog kretanja u svjetskoj ekonomiji koja se odražavaju na domaću privredu.

"To se ogleda u smanjenju potražnje, narudžbi i cijene naših proizvoda. Imajući u vidu da imamo i povećanje cijene energenata i plata, te problem odliva radne snage sve zajedno će značajno uticati na našu konkurentnost. Zbog toga ćemo insistirati na značajnijem učešću grant sredstava za podršku tehnološkog razvoja privrede. To je jedini način da stvorimo uslove za rast produktivnosti, konkurentnosti i značajnije povećanje plata", istakao je Đurić.

Prema njegovim riječima, pad narudžbi posebno je izražen kod preduzeća koja posluju sa evropskim prozvođačima automobila pogođenim prelivanjem trgovinskog rata između Kine i SAD.

Đurić je istakao da se mora raditi i na rasterećenju privrede od fiskalnih i parafiskalnih nameta i suzbijanju sive ekonomije jer to može dati pozitivne efekte na ukupna kretanja.

Vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije "Orao" iz Bijeljine Biljana Marković istakla je da je odliv mladih među najvećim problemima.

"Moraju se otvoriti radna mjesta za mlade, što znači kontinuiranu saradnju između obrazovnih ustanova i privrednih subjekata. Da bismo otvorili nova radna mjesta, moramo imati mogućnost za ulaganje u podizanje tehnološkog nivoa kompanija. Insistiraću na tome da resorno ministarstvo i Vlada pomognu u obezbjeđivanju licenci, a to znači zadržavanje mladih", rekla je Markovićeva.

Direktor preduzeća "Bor" iz Gradiške Milena Vrhovac izjavila je da posluju u otežanim uslovima, te da je podrška tehnološkom razvoju neophodna da bi se domaća privreda održala.

"Treba inicirati razvoj i investicije, ali mi to ne možemo sami. Potrebno je obezbijediti sredstva u republičkom budžetu za tu vrstu podrške privredi", rekla je Vrhovčeva.

Direktor Hemijske industrije "Destilacija" iz Teslića Zoran Škrebić izjavio je da postoji pad privredne aktivnosti u EU, za koju je usko vezana privreda Srpske.

"Moramo insistirati na rastu tehnološkog nivoa naše proizvodnje. U zemljama okruženja za svako ulaganje u inovacije i nove mašine postoji povrat od 50 odsto. Svaka kompanija u Srpskoj će rado uložiti velika sredstva ako dobije takvu podršku Vlade. Pomaci su se desili, ali očekujemo da to ubuduće bude na značajnijem nivou", rekao je Škrebić.

On je istakao da je otklonjen problem u vezi sa neredovnom isporukom drvnih sortimenata zbog čega "Destilacija" nije radila u prva tri mjeseca ove godine.