Dobit "Šuma RS" 1,44 miliona maraka

BANjALUKA - “Šume RS” prvo polugodište završile su u plusu od 1,44 miliona maraka, što je mnogo bolji rezultat nego u istom periodu lani, kada je ovo preduzeće imalo gubitak od 2,6 miliona maraka.

Prema saznanjima “Glasa Srpske”, iako je ovo javno preduzeće imalo pozitivan rezultat, na kraju juna u gubitku je bilo sedam šumskih gazdinstava i dva centra.

Najveći gubitak imala su šumska gazdinstva “Doboj” iz Doboja, te “Vrbanja” iz Kotor Varoša, “Borja” iz Teslića i “Gorica” iz Šipova.

Polugodište su u minusu završila i gazdinstva “Drina” iz Srebrenice, kao i “Majevica” iz Lopare, te “Botin” iz Nevesinja.

Gubitak na kraju polugodišta imali su i Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju iz Doboja i Centar za gazdovanje kršom iz Trebinja, ali je taj minus manji u odnosu na ostvarene rezultate u istom periodu 2019. godine.

"Ako ne bude nekih većih poremećaja, 'Šume' će ovu godinu završiti pozitivno i s još boljim rezultatom", kazao je izvor “Glasa Srpske” i podsjetio da su zbog epidemije virusa korona “Šume” bile prinuđene da odgode rokove plaćanja drvoprerađivačima, jer su oni teško naplaćivali novac za isporučenu robu.

Vršilac dužnosti direktora “Šuma RS” Slaven Gojković nije htio da komentariše izvještaj o poslovanju “Šuma” dok on ne dobije zeleno svjetlo Nadzornog odbora ovog preduzeća. On je samo kratko potvrdio da je ovo preduzeće prvu polovinu godine završilo u plusu. Nadzorni odbor “Šuma” trebalo bi do polovine avgusta da razmatra polugodišnji finansijski izvještaj preduzeća.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS naveli su da “Šume” posluju pozitivno, te da epidemija nije zaustavila rad u tom javnom preduzeću.

"Planovi proizvodnje su ispoštovani u najvećoj mjeri. Riješeni su i problemi sa plasmanima, jer su “Šume” omogućile dodatno odloženo plaćanje s ciljem smanjenja zaliha. Problemi sa realizacijom šumskih drvnih sortimenata izraženi su kod rubnih i udaljenih šumskih gazdinstava, a potražnja za četinarskim sortimentima je manja nego za lišćarskim", naveli su u ministarstvu.

Naglasili su da su smjene rukovodstava šumskih gazdinstava, koje su se dogodile u prethodnom periodu, dovele do pozitivnih rezultata.

"Ako bude bilo potrebe za još nekim promjenama, one će se desit", naveli su u Ministarstvu poljoprivrede.

Predsjednik Jedinstvenih udruženih sindikalnih organizacija “Šuma RS” Dušan Marković rekao je da pojedina šumska gazdinstva kasne sa isplatom plata radnicima.

"Borimo se sa svim problemima koje nam je donijela i epidemija virusa korona, a za sada nema otkaza. Pregovaramo i o sistematizaciji radnih mjesta, vidjećemo koliko ćemo biti uspješni u svemu tome", rekao je Marković.

Crna lista

Prema posljednjim podacima “Šuma RS”, od prošle godine na crnoj listi ovog javnog preduzeća nalazi se 586 neposlovnih partnera - kupaca. Pored njih, “Šume” objavljuju i listu neuspješnih izvođača radova, a na tom spisku nalazi se devet preduzeća.

