Doboj se sve više na zapadu spominje po dobrom kvalitetu PVC-a

DOBOJ - Od praha, preko profila, do gotovih proizvoda, prozora, vrata i kliznih stijena ubuduće će se stizati znatno brže i kvalitetnije jer nova oprema koja je puštena u rad to garantuje, poručeno je iz preduzeća "LB profili".

"To znači da mi možemo dnevno proizvesti do 16 paleta profila, što je otprilike nekih pet do šest šlepera gotovih prozora iz jednog dana naše proizvodnje. Trenutno nam je na ovoj mašini potreban čovjek koji će održavati tu liniju jer mašina je od samog početka do kraja kompletno automatska i tu je smanjena mogućnost škarta od strane čovjeka, to je svedeno na minimum", pojasnio je Ermin Halilović, rukovodilac Sektora razvoja i tehnologije u preduzeću "LB profili".

"Ova mašina, jedina na Balkanu, trenutno je u Doboju. To je doslovce zadnja riječ tehnike, nauka je dogurala do ovog nivoa. Mašina se popravlja iz Njemačke u slučaju kvarova, njome se u velikom dijelu upravlja iz Njemačke, iako su tu uposlenici, glavni mehaničari, ljudi koji su već usvojili znanja. Sve što radimo izvozimo uglavnom za Nizozemsku i sada idemo prema Njemačkoj. Znači, Doboj je grad koji će sve više da se spominje na zapadu po dobrom kvalitetu PVC-a", kaže Izudin Ahmetlić, direktor "Hifa oil grupacije", u čijem sastavu posluje firma "LB profili".

Novu opremu, koja košta 4,5 miliona KM, u rad je pustio gradonačelnik Boris Jerinić.

"Ako uzmemo u obzir da su prethodne mašine pravile u minuti dva metra ovog profila, a ova nova mašina pravi četiri i po metra, tako su me direktori upoznali, to znači da se ovdje vidi napredak, vidi se budućnost 'LB profila' i, naravno, 'Hifa grupacije'. Sve što je u nadležnosti i grada i gradske Skupštine svakako da će imati punu podršku grupacije 'Hifa oil'", poručio je Jerinić.

Iz tri pogona firme "LB profili", koji se nalaze u objektima nekadašnje "Bosanke" u naselju Usora, mjesečno pedesetak šlepera natovarenih prozorima, vratima i kliznim stijenama, te još od pet do sedam šlepera profila odlazi u izvoz.

U pogonima su zaposlena 352 radnika.

"Ja sam krenuo od pakovanja, čišćenja, pripremanja, učio sam, savladavao neke probleme koji se dešavaju na liniji, do puštanja mašina, i sada sam grupovođa, raspoređujem ljude, pratim cijeli proces proizvodnje, otklanjam kvarove na mašini u toku smjene", rekao je Emir Mujkanović.