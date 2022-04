Dodik: BiH nema nikakvu ekonomsku politiku

BiH nema nikakvu ekonomsku politiku, rekao je danas Milorad Dodik srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik na otvaranju petog "Jahorina ekonomskog foruma 2022".

On je naglasio da su sve ekonomske politike podijeljene.

"Drago mi je što je ovaj forum preživio pandemiju. Tema je pažljivo i dobro izabrana i da svi treba da naučimo nešto novo. Nema uspješne i stabilne ekonomije bez stabilne političke situacije. Današnji svijet biće podijeljen i zahtjevaće svrstavanje na različite strane i to će snositi određene ekonomske posljedice", rekao je Dodik.

Sukob u Ukrajini je sukob globalnih koncepcija, a Ukrajina je kolateralna priča i šteta, smatra Dodik.

"Tražiti odgovore na to kako se postaviti znači da trebamo biti otvoreni prema jednoj i drugoj strani, a pitanje je da li će vam to biti dozvoljeno da budete otvoreni. Globalni centri moći su promijenjeni, Amerika je najmoćnija vojna sila i to niko ne spori, ali Amerika više nije epicentar političkih finansijskih centara moći u svijetu", istakao je Dodik.

Smatra da je borba za energente jedan od najvećih problema.

"Ozbiljan problem je borba za sirovinu. Svijet se povećao sa brojem stanovnika i pitanje je kako sa smanjenim resursima držati populaciju. Mnoge ekonomije, nacionalne danas su prepuštene same sebi. Trudimo se da damo neke naše odgovore i očuvamo stabilnost javnih finansija. U kriznoj situaciji moramo da generišemo što više javnih poslova i investicija. Razgovaramo sa različitim investitorima i vidjećemo kako će se to kretati. Naša prednost je električna energija, ona je jedna od najjeftinijih kategorija u regionu, imamo šansu da to pojačamo i poboljšamo", rekao je Dodik.

"Evroska unija će imati najveće probleme zbog sukoba u Ukrajini i ukoliko eskalacija i dalje bude ratna, moguće je očekivati da će možda biti bitno smanjeni energetski putevi iz Rusije", smatra Dodik.

On je dodao da BiH nije dobar ambijent za ekonomiju.

"Politika Centralne banke BiH je konzervirana i još je u sferi devedesetih godina", istakao je Dodik.