Dodik: Električna energija značajan razvojni adut Srpske

BANJALUKA - Naša računica je da ne opteretimo naše stanovništvo i da nam električna energija postane jedan od značajnih razvojnih aduta i da 30 odsto od svoje produkcije rezervišemo za stabilna ulaganja u privredni sektor, istakao je za RTRS Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

"Tačno je da mi imamo nešto viša električne energije, i jedini je imamo u okruženju. Prodavali smo višak da bi smo smanjili gibitke za domaću potrošnju. Zato smo sačuvali električnu energiju za domaćinstva 26 evra po megavatu, a za privredu nešto manje od 30 evra, a u Evropi je prosječna cijena 480 evra po megavatu", naglasio je Dodik.

Dodik se dotakao i međunarodnih finansijskih aranžmana Republike Srpske.

Naveo je da Republika Srpska nije sama, već zavisi od okruženja.

"To sve determiniše snažni razvoj, pristup međunarodnom finansijskom tržištu, kojem nismo mogli da pristupimo do prije dvije godine. Bilo je predviđeno da to radi BiH, koja po svojoj unutrašnjoj strukturi nije bila nadležna da radi takve stvari. Nismo mogli da odemo na takva tržišta, kada je bila povoljna kamatna stopa. Nismo mogli da akomuliramo ta sredstva, već smo morali svojim resursima da gradimo, zajedno sa prijateljima, da izgradimo bolnice, auto puteve", podvukao je Dodik.