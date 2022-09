Dodik: Malim putevima ljudi odlaze, a velikim dolaze u Srpsku

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je važna izgradnja auto-puteva i magistralnih puteva u Republici Srpskoj jer malim putevima ljudi odlaze, a velikim dolaze u Srpsku.

Dodik, koji je danas u Klašnicama kod Laktaša prisustvovao početku rehabilitacije dionice magistralnog puta prvog reda Gradiška - Nova Topola - Klašnice duge 33 kilometra, istakao je da je Vlada Republike Srpske za ovaj posao obezbijedila više od 27 miliona KM.

On je izjavio novinarima da je rok za završetak radova 36 mjeseci.

"Kada završimo ovaj put, vjerujem da će on moći da izdrži nekoliko decenija i da neće biti potrebna njegova nova rehabilitacija", rekao je Dodik i dodao da se dugo čekalo na rehabilitaciju ovog magistalnog puta koji je bio najferkventniji put u bivšoj Jugoslaviji.

On je naveo da je sav teret izgradnje auto-puta Banjaluka - Gradiška podnijela ova saobraćajnica koja je devastirana i zbog čega je bila potrebna rehabilitacija.

Dodik je podsjetio da je počela izgradnja auto-puta Prijedor - Banjaluka, dijela auto-puta od Vukosavlja do granice s Brčko distriktom, te od mosta na Rači do petlje u Bijeljini, dužine 20 kilometara.

"Naša namjera je da u što skorijem vremenu, a najduže za četiri godine, spojimo auto-put od Banjaluke do Beograda", istakao je Dodik, prenosi Srna.

On je naveo da je juče počela rehabilitacija puta od Sokoca do Han Pijeska u namjeri da se nastavi od Sokoca prema Palama, te od Trebinja do Gacka.

Dodik je napomenuo da je počela izrada studije izvodljivosti izgradnje brzog puta u pravcu Bijeljina - Zvornik - Milići - Vlasenca - Han Pijesak - Sokolac.

On je rekao da Republika Srpska ima više od 1.500 kilometara magistralnih puteva i da je to potrebno održavati, posebno u vrijeme predstojeće zimske sezone, ističući da je za te poslove osposobljeni "Putevi Republike Srpske".

Dodik očekuje da će biti formirana zajednička direkcija za upravljanje i gazdovanje putnik pravcima širom Republike Srpske.