Dodik: Most na Savi kod Gradiške za dvije godine

LAKTAŠI - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je uvjerenje da će most na rijeci Savi kod Gradiške biti završen u roku od dvije godine, kako je i predviđeno, a sa njim i savremeni granični prelaz koji će omogućiti brži protok ljudi i robe.

Komentarišući raspisivanje tendera za izgradnju mosta na rijeci Savi kod Gradiške, Dodik je rekao novinarima u Mrčevcima kod Laktaša da vjeruje da će vrlo brzo biti izabran izvođač radova za izgradnju mosta.

On je podsjetio da se 10 godina čeka saglasnost Hrvatske na taj projekat i da je to iz različitih razloga bilo odgađano, ali da je sada došao red da se i to uradi.

Dodik je istakao da je Republika Srpska usmjerena na izgradnju svog koncepta izgradnje auto-puteva, ističući da je u Srpskoj već izgrađeno više od 100 kilometara auto-puteva, na ponos čitave Republike Srpske.

"Nastavljamo dalje i narednih mjeseci finaliziraćemo dogovor oko izgradnje dionice auto-puta koja ide od Doboja do Modriče, Vukosavlja i dalje prema Brčko distriktu", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da se razgovara i o dionici koja treba da pokrije prostor od Drine do granice sa Brčko distrikom, te da se komunikacijski Republika Srpska osavremenjuje i otvara prema regionu i svijetu.