Dodik: Otvaranju dionice autoputa pobjeda i naroda u RS

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas na otvaranju dionice autoputa "Miloš Veliki" od Surčina do Obrenovca da je ovo pobjeda i naroda u Republici Srpskoj, koji je zagledan u Srbiju i koji želi Srbiji sve najbolje.

"Ovaj put vodi i do jednog dijela Republike Srpske i mi s nestrpljenjem očekujemo da on završi u Višegradu i tom dijelu Republike jer želimo da se što više integrišemo i da Republika Srpska, po onome što jeste jedno, a to je jedan narod, treba da bude jedno i u svemu drugom", rekao je Dodik u obraćanju na svečanom otvaranju.

On je čestitao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i drugim srpskim zvaničnicima i kineskim partnerima u gradnji ove saobraćajnice, kao i građanima Srbije, ističući da je ovo godina ogromnog uspjeha i dan za čestitanje.

"Srbija je danas nesumnjivo najrazvijenija i najjača zemlja koja se najviše razvija u ovom regionu. Želim da ovo ide dalje, da se ne stoji i da možemo zajedno u idućoj godini proslaviti još više značajnih uspjeha", poručio je Dodik.

On je izrazio zahvalnost predsjedniku Srbije za to što, kako je naveo, nije zaboravio Republiku Srpsku i da joj pomogne u razvoju infrastrukture, obrazovnih i komunalnih objekata.

Otvaranjem dionice od Surčina do Obrenovca, autoput "Miloš Veliki" će preko Surčinske petlje biti povezan sa Koridorom 10 i Beogradom.

Novi auto-put dužine 17,6 kilometara ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija, raspona od 11 do 1.581 metra, kao i dve velike petlje "Surčin" i "Obrenovac".

Otvaranju su prisustvovali i premijer Srbije Ana Brnabić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović, ambasador Kine u Srbiji Čen Bo i drugi.