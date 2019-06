Dodik: Priželjkujem da neko u BiH uradi nešto bez dogovora

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, govoreći o formiranju vlasti, rekao je da mu je šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark i na sastanku u ponedjeljak u Banjaluci prenio stav da je formiranje vlasti na nivou BiH, te u Federaciji BiH (FBiH) i kantonima uslov bez koga se ne može dalje razgovarati o putu BiH prema EU.

"Oba pitanja su vezana za Sarajevo, a ne za Republiku Srpsku. U jednom dijelu jeste, a to je Savjet ministara. Mi tamo imamo pozicije koje treba da dobijemo, ali neko to sprečava i mislim da to u Evropi dobro razumiju", rekao je Dodik.

On je istakao da je glavni problem nemogućnost da na nivou FBiH budu riješeni odnosi između Bošnjaka i Hrvata.

Dodik je rekao da Hrvatska kao članica EU ne kalkuliše na hrvatskom pitanju u BiH i da je jasno stala iza toga da bude obezbijeđen ravnopravan tretman Hrvata i da oni biraju svoje predstavnike.

"Mi to moramo podržati jer to znači da i mi Srbi biramo svoje predstavnike. Problem između Bošnjaka i Hrvata dominira u BiH i zbog toga vidimo zastoj i nehtijenje da to pitanje bude riješeno. Zato nema potrebe da sjedimo sa Bakirom Izetbegovićem koji priča istu priču koju je pričao prije šest mjeseci", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, srpski blok nije i neće da bude u koaliciji sa SDA.

"Ali, ne možemo mi da biramo koga Bošnjaci biraju, kao što oni ne mogu da biraju koga ćemo mi. Da su oni mogli da izaberu oni bi izabrali SDS, Mirka Šarovića i ostale. Međutim, ovdje bira srpski narod i to su realnosti. Kada budu htjeli da formiraju Savjet ministara neka nas pozovu i naši ljudi će doći i glasaće za dogovoreni koncept", poručio je Dodik.

On je naglasio da je izmišljena priča o Akcionom planu za članstvo u NATO-u (MAP) da bi spriječili formiranje Savjeta ministara i pravili atmosferu nemogućnosti dogovora, te kako bi očekivali neku vrstu intervencionizma.

"Ali, to vrijeme je prošlo i ne vjerujem da je moguć intervencionizam, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je u okviru političkog Sarajeva već stvar do te mjere banalizovana da je veoma jasno kakve kakve pozicije zastupa", izjavio je Dodik za "RTRS".

On je istakao da nema nikakvog napretka u vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH, navodeći da je riječ o pat poziciji "u kojoj Republici Srpskoj ne daju da bude na pravi način predstavljena u Savjetu ministara".

"Imali smo izbore koji su dali rezultate i uvijek je svuda u svijetu važno legitimno predstavljanje, ali nama ne dozvoljavaju legitimno zastupanje interesa Srpske. Štaviše, u Savjetu ministara se zadržavaju oni koji nisu u prethodnom mandatu, pa i danas ne pokazuju osjećaj i htijenje da prihvate stavove Srpske. To je bazični problem", ocijenio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci su odlučili da blokiraju institucije na nivou BiH zato što ne mogu da riješe probleme u FBiH i zbog toga su izmislili priču o MAP-u koji do sada nije bio obavezujući.

"Bilo je obavezujuće da formiramo Savjet ministara i da se on bavi i pitanjem NATO-a koje neće nestati sa dnevnog reda. Ali, Bošnjaci su odlučili da nema formiranja Savjeta ministara dok Srpska ne prihvati da pošalje plan svog članstva u NATO-u. Mi to nećemo poslati i to govori o apsurdu BiH", naveo je Dodik.

On je dodao da je logično da Bošnjaci i Hrvati koji su oslonjeni na Tursku, odnosno Hrvatsku, koje su članice NATO-a, smatraju da BiH treba biti u sastavu NATO-a.

"Ali, Hrvati imaju stav da treba formirati Savjet ministara i da priča o nacionalnom godišnjem planu za članstvo u NATO-u nije toliko važna koliko je važno da bude formiran Savjet ministara. Bošnjaci to stavljaju iznad Savjeta ministara, a time i iznad legitimiteta BiH", pojasnio je Dodik.

On je rekao da je BiH apatična zemlja sa propalom strukturom i nedoraslim političarima koji misle da je inaćenje i disciplinovanje drugoga jedini način za rješavanje problema.

"Naravno da nije. Pravi način je da radimo ono što možemo da uradimo i za šta postoji konsenzus da to uradimo, a tamo gdje ga nema da sačeka neko drugo vrijeme. Kada Srbija uđe u razgovore sa NATO-om i u NATO, ako ikad uđe, i mi ćemo to uraditi. Dotle to nećemo i oni moraju da nauče tu lekciju. Da li žele da žrtvuju cijelu BiH, to je njihov problem", istakao je Dodik.

On je upozorio da prvi put kada Izetbegović bez Srba i Srpske uradi bilo šta u vezi sa članstvom BiH u NATO-u više neće biti BiH.

"Prvi put kada ovo uradi neka računa da BiH nema. Priželjkujemo takve poteze, ja priželjkujem da neko uradi nešto unilateralno i bez dogovora, odnosno da neki ministar iz Savjeta ministara nešto sam uradi. Od tog trenutka BiH više neće biti i neka čitaju kako hoće ovu poruku", naglasio je Dodik.

On je istakao da bi to bila stvar preko koje sigurno Republika Srpska ne bi prešla.

"Sinonim za BiH je kriza, neuspjeh, intevrencionizam međunarodne zajednice i da dva od tri naroda ne žele ovu zemlju. Sve ovo produbljuje političku krizu u BiH, koja je najdublja do sada, a otišao sam u Sarajevo sa uvjerenjem da neke stvari mogu biti pokrenute na putu ka članstvu u EU. Njima je važnije da izguraju priču o godišnjem nacionalom planu, nego EU", rekao je Dodik.

Planiran gasovod do Bijeljine i dvije elektrane

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je u okviru gasifikacije Republike Srpske koja će biti realizovana sa ruskom kompanijom "Gasprom" planirano da bude sagrađen primarni gasovod od Bijeljine do Banjaluke i dvije gasne elektrane.

"Sadržaji ranijeg projekta 'Južni tok' sada su reafirmisani i planirano je da se gradi primarni gasovod od Bijeljine do Banjaluke, a da se na toj relaciji izgrade dvije gasne elektrane", istakao je Dodik.

On je naveo da je tokom razgovora o gasifikaciji Srpske koje je imao za vrijeme nedavne posjete Rusiji potvrđeno rusko učešće od 60 odsto u tom projektu, a učešće Srpske od 40 odsto, kao i da će "Gasprom" projektovati i vršiti kontrolu radova.

"To nam je važno jer to ujedno podrazumijeva i garanciju kvaliteta radova koji će biti urađeni", rekao je Dodik za "RTRS".

On je naglasio spremnost da sa "Gaspromom" bude napravljen bilo koji aranžman, a da Srpska dobije gasovod koji će imati mnogo uticaja na kvalitet života.

"Srpska može da uzme kredit da uđe u aranžman za gasovod jer nema sredstava koja može da rezerviše da bi sa stanovišta učešća u vlasništvu mogla čekati nekih 20 godina da joj se ta sredstva vrate u vidu dividende", naveo je Dodik.

On je istakao da Srpskoj preostaje da prihvati partnere koji imaju sredstva, podsjetivši da "Gasprom" ima svoju banku putem koje finansira značajan dio zajedničkih projekata.

Dodik je naglasio da sve razvijene zemlje Evrope svoju ekonomiju baziraju na sigurnim isporukama gasa i da je sasvim logično da to čini Srpska.

"S obzirom na moju funkciju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, razgovori u Rusiji bili su i u pravcu da istaknem potrebu da se ostavi prostor i za kvalitetnim snabdijevanjem gasom Federacije BiH (FBiH). Nisam razgovarao sa predstavnicima FBiH o tome, ali imam namjeru da to učinim i mislim da bi bilo dobro da i oni budu dio tog projekta", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, bilo bi krajnje neodgovorno da bilo ko zaustavi projekat gasifikacije jer bi to ozbiljno usložilo odnose unutar BiH, i Srpska nema razloga da istrpi takav odnos prema sebi.

"Ranije smo vidjeli kako to izgleda, imali smo sve pripremljeno u vezi sa 'Južnim tokom', falila je saglasnost koja je vječito odgađana, a onda još, kako to rade u Sarajevu, postave svoje zahtjeve kao što su tražili da se na nivou BiH gradi regulatorno tijelo za gas, što je neprihvatljivo i neće se desiti jer je to nadležnost Srpske", podsjetio je Dodik.

Govoreći o posjeti Sankt Peterburgu, Dodik je ocijenio da je taj grad sa više od sedam miliona stanovnika ozbiljno tržište za Srpsku, posebno u razvoju novih tehnologija.

"Dogovorili smo formiranje posebne radne grupe koja će se time baviti. U Sankt Peterburgu su veoma otvoreni i zainteresovani da naši zajednički poslovi budu sigurni", dodao je Dodik.

On je rekao da tržište Sankt Peterburga zahtijeva kvalitet robe i kontinuitet u isporuci, za šta Srpska mora imati daleko veću proizvodnju i hladnjače koje će čuvati robu.

Dodik je ocijenio da je prisustvo zvaničnika Republike Srpske na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu veoma važno jer je to mjesto na kojem su ove godine potpisani ugovori vrijedni 40 milijadri dolara.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH rekao je da su licemjerne izjave predstavnika Velike Britanije o navodnom malignom uticaju Rusije na Balkanu i na ovim prostorima.

"Veći je uticaj Britanije putem zavrtanja ruku, nego Rusije. Rusija uvijek pita šta može pomoći i nikada nisam čuo nijedan zahtjev da se nešto uradi na ekonomskom ili političkom planu. Sa druge strane imate situaciju da se daje novac medijima, nevladinim organizacijama i pojedincima da promovišu antiruske stavove. Britanija je odobrila u ovoj godini šest miliona funti za sprečavanje ruskog uticaja na Balkanu. Šta to znači", upitao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srbi ostaju trajno opredijeljeni za saradnju sa Rusijom, kao što ne bježe ni od saradnje sa drugim narodima i državama.