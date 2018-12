Dodik: Saradnja sa kineskim partnerima jača privredu u srpskoj

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras Srni da Republici Srpskoj veoma godi plodna saradnja sa Kinom u svim oblastima, zahvaljujući kojoj je privreda u Srpskoj stabilnija i jača.

"I tokom večerašnje prezentacije kineske ambasadorke Čen Bo mogli smo da vidimo da je Srpska destinacija u kojoj su najviše učinili kineski partneri. To se posebno odnosi na Termoelektranu `Stanari`, auto-put Prijedor-Banjaluka, pa do razgovora o izgradnji dionice auto-puta od Doboja do Brčkog i dalje prema rijeci Drini", rekao je Dodik tokom prijema koji je Ambasada Kine organizovala u hotelu "Evropa" u Sarajevu.

On je dodao da se to odnosi i na saradnju sa kineskim partnerima u vezi sa izgradnjom bolnice u Doboju.

Dodik je podsjetio i na odlične rezultate saradnje univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu sa Konfucijevim institutom.

"Mislim da su Republika Srpska i Kina ostvarile veoma intenzivnu saradnju koja nam veoma godi i daje rezultate, te čini da naša privreda bude stabilnija i jača", zaključio je Dodik.

Ambasador Kine u BiH Čen Bo organizovala je večeras oproštajni prijem za mnogobrojne zvanice i predstavnike svih nivoa vlasti u BiH i međunarodne zajednice u BiH.