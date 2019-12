Dodik: Smanjiti PDV na dječiju hranu, odjeću i osnovne namirnice

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je u BiH potrebno smanjiti stopu PDV-a na dječiju hranu, odjeću i osnovne prehrambene namirnice.

Dodik je ocijenio da PDV u tom smislu treba da bude pet, šest odsto, ali da nije siguran da u BiH postoji spremnost za tako nešto.

"Ipak, trebalo bi u tom pogledu da se racionalno misli i napravi neka nova matematika. Nepravedno je da na luksuznu robu plaćate PDV od 17 odsto, kao na mlijeko i dječiju hranu. U tom smislu treba naći pravdu i smanjiti stope na dječiju hranu, odjeću i osnovne prehrambene namirnice", rekao je Dodik večeras za RTRS.

On je dodao da za sada nema saglasnosti o povećanju stope PDV-a u BiH, koja je najniža u regionu.

Dodik, koji je lider SNSD-a, rekao je da će politička reprezentacija iz Republike Srpske na najbolji način predstavljati Srpsku u zajedničkim institucijama u Sarajevu.

On je dodao da je na nivou BiH stvorena srpska politička reprezentacija okupljena oko SNSD-a, te da će predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija okupiti ljude i iz drugih reprezentacija s ciljem koncipiranja politika koje bi mogle da budu zajedničke, poput onih u vezi sa finansijskim tržištima i Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

"Najteže godine u ekonomskom i finansijskom smislu prolaze nas bez MMF-a, posljednje dvije godine nema aranžmana sa MMF-om. Ima potpisanih, ali se ne realizuju. Sada ih MMF najavljuje, ali je veliko pitanje da li nam MMF više treba u tom pogledu. MMF dolazi sa rigoroznim zahtjevima, od kojih je jedan da se drži javna potrošnja, a to znači da se smanjuju plate u javnom sektoru. Smatramo da je plata najvažniji razlog što ljudi odavde odlaze u inostranstvo i traže nove poslove", kaže Dodik.

On je naglasio da je povećanje plata jedna od politika koja mora da bude realizovana, i, kako je naveo, postoje primjeri, ekonomska saznanja i znanja o tome kako to treba da bude učinjeno.

"To uopšte nije teško uraditi. Moramo povećati plate u naredne dvije-tri godine sigurno 30 do 40 odsto. U cijeloj BiH time se akumulira veća potrošnja, a kada se to uradi to znači veći prihod. Ne smijemo ostati na ovom nivou, naš rast je spor. Tri odsto u poređenju sa okruženjem nije ni malo, ali nije dovoljno za iskorak, da se osjeti ta dobrobit", smatra Dodik.

On je istakao da je neophodan i dogovor o zaštiti domaće proizvodnje.

"Pustite liberalnu teoriju koja ide za tim da su multinacionalne kompanije glavne, a da država ne znači ništa. Mi nemamo multinacionalne kompanije, imamo malog proizvođača, privrednike kojima treba da pomognemo, a to ne može da učini niko drugi nego država", rekao je Dodik.

On je najavio da će predložiti da svako na svom nivou akumulira 50 miliona na godišnjem nivou za pomoć domaćim privrednicima.

"Ukoliko, recimo, neko u tekstilnom sektoru ima mašine nabavljene prije 30 godina, a nema novca za novu generaciju mašina koje su mnogo produktivnije, država bi trebalo da izdvoji 20 do 30 odsto za obnovu mašina jer će bolje da rade. To treba da bude orijentacija", ističe Dodik.

On je naveo da Republika Srpska danas ima 275.000 zaposlenih, što je, kako je naglasio, najveći broj od kada Srpska postoji.

"Ali, mi hoćemo veće plate i bolji standard, a to možemo da uradimo ukoliko radimo sa poslovnom zajednicom, pomognemo", kaže Dodik.

On je istakao da je i prije deset godina govorio da BiH raspolaže čistom vodom, dodajući da je 80 odsto potrošnje obične flaširane vode u BiH uvezeno iz inostranstva.

"Zar ne bi bilo pametno da se okupimo i kažemo - imamo resurse, fabrike i za naše tržište bi bilo potrebno toliko i toliko kapaciteta, pa da vidimo mogu li se povećati, da pomognemo da na izvoru vode bude sagrađena fabrika. Onda možemo da kažemo na granici, kao što i nama to rade, ovo nije dobar kvalitet i da se zaštitimo", naveo je Dodik.