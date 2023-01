Dodik: Srpska spremna da izgradi auto-put kroz Brčko

BRČKO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Brčkom da je Srpska spremna da preuzme i izgradi trasu auto-puta kroz Brčko.

Dodik je rekao da je zadovoljan zbog činjenice da je postignut dogovor sa Brčko distriktom o trasi izgradnje auto-puta, koji je na integralnom koridoru koji se pruža od Doboja, preko Vukosavlja i Modriče.

"Od Vukosavlja do linije sa Brčko distriktom je već ugovorena izgradnja auto-puta. Auto-put od Rače do Bijeljine se gradi. Ostaje da se ugovori linija od Bijeljine do linije sa Brčko distriktom, kroz Brčko i naravno da se spoji Koridor `Pet ce` od Doboja pa sve do Vukosavlja", rekao je Dodik novinarima prije Svečane akademije u Brčkom povodom Dana republike - 9. januara.

Dodik je rekao da želi da u narednih četiri-pet godina bude izgrađen ovaj auto-put koji će biti značajan i za Brčko distrikt.

"Želimo da tim koridorom izgradimo i gasovod, što će sve zajedno donijeti benefite i Brčkom", naglasio je Dodik.

On smatra da treba učiniti sve da se Srpska još više vidi u Brčkom u pogledu škola i ostalih kulturnih i vjerskih sadržaja koji determinišu vrijednosti srpskog naroda.