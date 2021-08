Dodik: Srpskoj pripada 38 odsto sredstava MMF-a

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da postoji odluka na osnovu koje će se vršiti raspodjela sredstava koje je Međunarodni monetarni fond (MMF) doznačio BiH, a prema kojoj Republici Srpskoj pripada oko 38 odsto tih sredstava koja su nepovratna i na koja se ne plaća kamata.

"Ako se držimo dogovora kakav smo imali ranije, onda je to to. I rečeno je da su ta sredstva za sanaciju posljedica pandemije", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je pojasnio da su to sredstva koja se koncentrišu duži niz godina, doznačavaju se kao pripadajuća sredstva BiH i to nije kredit, niti se ta sredstva vraćaju, niti se na njih plaća kamata, kao što su tvrdili "neki znalci procedura MMF-a".

"Postoje galamdžije koje odmah okrenu stvari i žele ih predstaviti na neki svoj način. Već sam se navikao na njih. Meni je rečeno od relevantnih ljudi i od onih koji to znaju da su to nepovratna sredstva, a jedini trošak je konverzija iz dolara i evra u KM", pojasnio je Dodik.

MMF je BiH namijenio 300 miliona evra za podršku rezervama i likvidnosti iz specijalnih prava vučenja.