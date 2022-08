Dodik: Sutra na Predsjedništvu o gasovodu

BRČKO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će sutra na sjednici Predsjedništva BiH tražiti da se stavi na dnevni red saglasnost za prelazak gasovoda preko granične linije Srbije i BiH, odnosno Republike Srpske, čime bi se ispunili svi uslovi da "Gasprom" uđe u tako nešto.

Dodik je danas u Brčkom rekao da dvije civilizacijski važne stvari za ovaj kraj - gasovod i auto-put upravo čekaju saglasnost lokalnih organa i Brčko distrikta da bi se moglo ići dalje.

"Očigledno da zbog situacije na globalnom nivou muslimanska strana ne želi da daje te saglasnosti. Mi smo tu nešto blokirani, ali vjerujem da će prevladati razum i da ćemo imati to. Veoma je važno što prije doći do tako jednog važnog energetskog potencijala, kao što je gasovod i za Brčko distrikt", izjavio je Dodik novinarima u Brčkom nakon sastanaka sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika Skupštine distrikta Sinišom Milićem i Ivom Filipovićem.

Dodik je napomenuo da će sutra predstavnici Republike Srpske sa kineskom kompanijom potpisati ugovor za izgradnju auto-puta od Vukosavlja do granice sa Brčko distriktom negdje u Lončarima.

Prema njegovim riječima, razlog što do sada nije obuhvaćen Brčko distrikt je to jer strukture još nisu probile trasu, a bez toga nije moglo da se razgovara.

"Mislim da je veoma važno da se što prije to završi kako bi nastavili sa gradnjom auto-puta. Mi nudimo Brčko distriktu da Republika Srpska finansira izgradnju auto-puta po koncesionim uslovima koji su inače za svako treće ili deseto lice ovdje po zakonima i Brčko distrikta i drugim jer smo zainteresovani da nastavimo izgradnju od Brčkog do Bijeljine", naveo je Dodik.

On je podsjetio da je ranije počela izgradnja mosta na Savi prema Srbiji, koja završava taj most i gradi auto-put od Rače do Kuzmina.

"Zamolio sam ovdje funkcionere da stave to pitanje na dnevni red, nije to samo pitanje auto-puta, nego i pitanje gasovoda", istakao je Dodik.