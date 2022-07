Dodik: Umjesto domaće privrede pomažemo njemačku

BANJALUKA - Centralna banka BiH raspolaže sa oko 15 milijardi maraka deviznih rezervi, od kojih građani BiH nemaju apsolutno nikakve koristi i to bi trebalo pod hitno promijeniti, te dio tog novca umjesto u inostrane uložiti u kupovinu domaćih obveznica, što bi značajno doprinijelo sanaciji energetske krize i očuvanju privrede u BiH.

Istakao je ovo za “Glas Srpske” srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, pojašnjavajući kako bi se minimalnim izmjenama postojećeg Zakona o CB BiH moglo doći do ovog rješenja, koje bi umnogome finansijski pomoglo BiH.

Prema njegovim riječima, sada je na sceni nevjerovatna situacija da BiH ne može da koristi novac iz vlastitih rezervi, a to može da radi Njemačka.

Tvrdi da BiH trenutno ima pokriće za štampanje blizu milijardu maraka, koje bi sigurno dobro došle u energetskim i ekonomskim izazovima koji slijede, ali i da je to prema pomenutim zakonu zabranjeno.

"Istovremeno, mi ovdje imamo Kristijana Šmita, imamo Johana Satlera, imamo dvoje sudija Ustavnog suda, jedno iz Njemačke, drugo je Njemica iz Švajcarske, koji su ovdje očigledno došli da troše naše pare, a nas da drže u getu", kaže Dodik.

Pojašnjava da je od 7,5 milijardi evra deviznih rezervi, koliko BiH trenutno ima, 5,5 milijardi upotrijebljeno za kupovinu obveznica njemačkih pokrajina, pojedinih provincija u Francuskoj, a nešto je iskorišćeno i za njemačke obveznice na saveznom nivou.

"U posljednjih četiri, pet godina za to što držimo u depozitima mi plaćamo kamatu. umjesto da se taj novac iskoristi za kupovinu obveznica entiteta, kantona ili Brčko distrikta. Oni nam to ne dozvoljavaju. Zašto? Zato da bi se Njemačka jeftino finansirala našim parama, a mi uzimali kredite kod komercijalnih banaka. Ne znam ko je ovdje lud. Ili sam lud ja, ili su svi drugi poludjeli", kaže Dodik.

Navodi i da je šokantno da ne postoji politička volja da se to promijeni, te da kada je to prije nekoliko godina prvi put pomenuo, njemačka ambasadorka je zvala njegovog šefa kabineta da mu kaže da to što govori nije korektno.

"Dakle, nije rekla da je netačno, već da nije korektno", rekao je Dodik, dodajući da je sada pravo vrijeme da se ovo pitanje ponovo aktuelizuje.

S Dodikom se slaže i dekan Ekonomskog fakulteta u Banjaluci i predsjednik Fiskalnog savjeta Srpske Milenko Krajišnik, naglašavajući da bi dio novca od postojećih deviznih rezervi CB BiH, kojim se u stvari “pokriva” marka, kako to propisuje “karensi bord”, sigurno trebalo iskoristiti i za kupovinu obveznica na domaćem tržištu. Da bi do toga došlo, neophodno je prije toga pristupiti izmjenama postojećeg Zakona o CB BiH.

"Da li je to i politički izvodljivo, to je drugo pitanje. Obveznice su razvojnog karaktera i namijenjene su za saniranje posljedica kriza. Ni BiH nije imuna na to, te je ovo pitanje potrebno što prije otvoriti kako se ne bi stalo sa privrednim razvojem u okolnostima kada ne znamo šta sutra nosi. Sve zemlje koriste razne monetarne instrumente za prevazilaženje raznih finansijskih nedaća. To je BiH onemogućeno jer trenutno ima zakon koji to ne dozvoljava. I na tome se i dalje insistira, iako te devizne rezerve BiH koje su uložene u pojedine obveznice ne donose nikakav prihod, a nekada je čak i negativan", kaže Krajišnik.

Opasnosti

Prema riječima srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, devizne rezerve služe kao pokriće za konvertibilnu marku i ukoliko bi neka od inostranih zemalja odlučila da blokira sredstva koja je dobila od BiH u vidu njenih deviznih rezervi, to bi gotovo izvjesno moglo dovesti do “rušenja” monetarnog sistema BiH.