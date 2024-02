Dodik o litijumu u Loparama: Ništa bez konsenzusa sa stanovništvom

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se u Loparama ništa neće desiti dok ne bude postignut konsenzus sa lokalnim stanovništvom o nalazištu litijuma, da treba koristiti razvojne šanse, ali da neće biti dozvoljeno zagađivanje životne sredine.

"Uslov da se bilo šta radi jeste da se prave fabrike za preradu, ekološki na najvišim standardima", rekao je Dodik za RTRS, navodeći da je litijum danas najvrednija ruda, te da u tom kraju ima i drugih traženih metala.

Dodik je ukazao i na to da sve što radi međunarodna zajednica ima za cilj oduzmanje imovine Republici Srpskoj.

"Međunarodna zajednica je odjednom krenula sa zahtjevom da se oduzme imovina Republici Srpskoj. Mislim da su oni u funkciji takvih koji hoće da se spriječi bilo šta da se radi, da se sačeka da, vjerovatno, pokušaju da smijene ovu vlast i onda da dođu takvi koji će reći `šta da radimo, moramo dati njima`... Mi ne damo njima", rekao je Dodik i naglasio da je prirodno bogatstvo Srpske veliko.

Dodik je ukazao da je litijum potreban čovječanstvu i da ukoliko se stvari budu kretale ka upotrebi električnih automobila, očigledno treba riješiti pitanje baterija.

On je rekao da je ekološka prihvatljivost preduslov svega, te da bi oni koji su zainteresovani za eksploataciju prije svega morali da izgrade fabrike za preradu.

"Ako nećete - nećete ni dobiti pravo. Fabrike na tom lokalitetu ili u neposrednoj blizini su uslov da se bilo šta radi", napomenuo je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske naglasio je da postoje tehnologije koje su potpuno ekološki prihvatljive, te da Srpska neće dati dozvolu nikome ko zagađuje životnu sredinu.

On je ukazao i da su ta nalazišta, sa druge strane, razvojna šansa koju ne treba propustiti.

"Mi ćemo za ove poslove angažovati stručnjake koji će ubijediti javnost i ništa se neće desiti dok se ne postigne konsenzus sa lokalnim stanovništvom. Nikakva zagađenja se neće desiti", naglasio je Dodik.

Dodik je podsjetio da je sličan primjer bio i sa izgradnjom Termoelektrane u Stanarima, te naglasio da se na kraju ispostavilo da je to sve u skladu sa ekološkim standardima.

Dodik je naglasio da se nikome ništa neće dati u koncesiju, kao i da nije riječ samo o litijumu, budući da je, kako je naveo, na tom lokalitetu nađeno još drugih vrijednih metala koji nedostaju Evropi i SAD.

"Evropa uvozi kompletne zalihe magnezijuma, a samo na tom lokalitetu ima više od 90 miliona tona te rude", rekao je Dodik komentarišući skup u Loparama za potpisivanje peticije koja će biti upućena u Narodnu skupštinu Srpske za donošenje deklaracije o protivljenju otvaranja rudnika litijuma i drugih elemenata na dijelu planine Majevice koji pripada toj opštini.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska vodi potpuno suverenu politiku po tom pitanju i nikakvih zagađenja neće biti.

"Tamo će morati da se na licu mjesta prerađuje ta ruda - da ima pozitivne efekte za cijeli kraj, u zapošljavanju, proizvodnji, u podizanju bruto domaćeg proizvoda. Donedavno su ovi iz opozicije pričali `gdje su nam fabrike`, a kada se povede priča o tome - opet ne valja", naglasio je Dodik.

On je upitao i šta ima predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović iz Trebinja da priča o tome, potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak i šta o tome zna predsjednik SDS-a Milan Miličević?

Dodik je upitao i gdje su odgovori opozicije na suštinska nacionalna pitanja, te podsjetio da se nije vidjelo da su bili aktivni oko Dana Republike.

"Prvo njihovo pitanje na nešto da bi trebalo da se uradi u Srpskoj je `šta kažu stranci`, a važno je šta kažemo mi. Mi razumijemo šta su evropski i svjetski standardi i šta onda treba da pitamo strance? To njihovo `šta kažu stranci` je umalo koštalo Republiku Srpsku i da nije došao SNSD i ja na njegovom čelu - to bi do sad bila bivša tvorevina", naveo je Dodik i istakao da opozicija ne zna ništa da kreira i nema ideju.

Dodik je podsjetio da je opozicija pričala da je on kriminalac, a završio je na sudu jer ne poštuje, kako kaže, nedovršenog Kristijana Šmita, sa kojim su oni bili drugovi dok ih nije odao.

On je istakao da, za razliku od današnje opozicije, ima jasnu viziju kako voditi politiku uspješne Republike Srpske.

"Politika može biti uspješna samo ako se vodi jako, snažno, autorativno, a ne da budete potrčko neke druge politike. Zato je SDS i pao i niži je sada. Opozicija i postoji da remeti neke stvari, ali da ne ide protiv interesa vlastite države", ukazao je Dodik.

