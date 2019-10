Dok izvoz stoji, farmerima dogorijeva do nokata

BANJALUKA, SARAJEVO - Farmeri u BiH se nalaze u velikom problemu i država mora reagovati kako bi ih zaštitila, jer je zbog neformiranja vlasti na nivou BiH stao izvoz junećeg mesa u Tursku, te bikovi postaju veći, meso je sve lošije, a prijete im zaraze i uginuća.

Ovo dramatično upozorenje javnosti je danas odaslao Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije i član Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednika BiH, koji kaže da meso već nije u prvoj klasi, već je za preradu.

"Izvoz nam je obećan od maja i od tada čekamo. Samo u Semberiji ima oko 10.000 grla tovne junadi, a dogovara se kvota od 3.000 tona, što ni izbliza nije dovoljno, jer može da je popuni jedna firma", rekao je Bakajlić.

On kaže da će farmeri nakon ovoga proizvodnju sigurno smanjiti za 50 odsto, sve zbog neformiranja Savjeta ministara BiH.

"Ja ne znam šta oni rade, moraju zaštititi domaću proizvodnju ili će sve prsnuti. Pored izvoza, problem je i preveliki uvoz. Da bi se zaštitila domaća proizvodnja mora se uspostaviti veća kontrola uvoza i ograničiti ga", kaže Bakajlić.

Što se tiče cijena, Bakajlić kaže da je cijena s ranijih 4,30 sada pala 3,70 KM po kilogramu, upravo zato jer meso više nije prve klase.

"Idemo u rikverc i pitanje je dokle će to ići, posebno jer dolazi nestabilno vrijeme, virusi, bakterije, magle, kiše, te bi stoka mogla fasovati bolesti na farmi, pa i da dođe do uginuća. Bikovi više nemaju ekonomsku opravdanost, više pojedu nego što daju, još treba da se razbole i uginu", rezigniran je Bakajlić.

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, rekao je da izvoz najvjerovatnije neće krenuti dok se ne uspostavi vlast u BiH te da to ostavlja katastrofalne posljedice po proizvođače.

"Nema zasjedanja parlamenta u BiH, a poljoprivrednici trpe. Šta će biti na kraju ko zna, dogovaralo se da 3.000 tona ide do kraja godine, međutim bez zasjedanja parlamenta to ne može ići, jer neko treba sve to verifikovati", rekao je Bićo.

Nemanja Vasić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, rekao je da je sporazumom s Turskom dogovoreno da se u 2019. godini izveze 15.000 tona bikova, ali da on nikada nije verikovan u parlamentu BiH, te se nije ni ušlo u njegovu realizaciju.

"Interventno Šarović (ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH) je pokušao da s ministrom Turske dogovori izvoz 3.000 tona, s obzirom na to da su mnogi ljudi na osnovu potpisanog sporazuma od 15.000 tona uselili farme i da su ti bikovi sada prerasli 900 i 1.000 kilograma, te po našoj procjeni sada ima oko 9.000 bikova koji su već prerasli", rekao je Vasić.

On je pojasnio da je prije pet do sedam dana otišao prvi brod od 1.000 komada iz BiH u Liban, ali da su to male količine.

Naglasio je da je Šarović najavio zabranu uvoza svježe junetine - rashlađene iz EU, koja se očekuje u narednih sedam do deset dana.

U Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS ističu da svi ovi problemi nisu od juče, a višak tovne junadi na tržištu u RS i BiH jedan je od sezonskih problema koji opterećuju proizvođače, ali da je rješenje u nadležnosti institucija BiH. Na potezu je, kako kažu, Savjet ministara BiH. Očekuju da će problem biti što prije riješen, ili djelimičnom zabranom uvoza određenih kategorija mesa ili dodatnim opterećenjem odnosno uvođenjem taksi.

"Što se tiče izvoza, prema zasad dostupnim informacijama dogovoren je izvoz 3.000 tona junećeg mesa u Tursku, a postoji i inicijativa oko izvoza žive stoke za Liban. Ukoliko bi došlo do pozitivnog raspleta, već početkom novembra bi mogao da krene otkup, jer, koliko smo informisani iz institucija BiH, firma iz Turske priprema kampanju otkupa junadi iz BiH, što bi moglo značajno da olakša probleme i proizvođačima utovljene junadi u RS", kažu u ovom ministarstvu.

Resorni ministar Boris Pašalić najavio je takođe da će Vlada i Ministarstvo kreirati određene mjere za bolje povezivanje domaćih mesoprerađivača i proizvođača mesa ukoliko Savjet ministara ne donese mjere u vezi s izvozom junećeg mesa.

"Razrađujemo još nekoliko mjera koje su nam rezerva ako izvoz junećeg mesa ne prođe u Savjetu ministara", rekao je Pašalić Srni.